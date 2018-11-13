به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند سه‌شنبه‌شب در مراسم افتتاح نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی است که از جمله می‌توان به صنایع نفت و گاز، کشاورزی و آبزی‌پروری و . . . اشاره کرد.

وی خرما و آبزی‌پروری را ظرفیت‌های مهم اشتغال و اقتصاد استان دانست و اضافه کرد: برای اینکه محصول خرما در زمینه اقتصادی موفق باشد باید بسته‌بندی این محصول جذاب، باکیفیت و بازارپسند باشد.

استاندار بوشهر به اشاره به وجود شش میلیون اصله نخل سطح استان بیان کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن خرما در استان تولید می‌شود و بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های خرمای کشور شناخته می‌شود.

وی خواستار بازاریابی مناسب از طریق شناسایی ظرفیت‌ها شد و خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه مفید باشد برگزاری نمایشگاه و جشنواره خرما و صنایع وابسته در بوشهر است.

گراوند با تاکید بر ارتقای صنعت خرمای کشور با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و پیشرفته دنیا تصریح کرد: در صورتی که ظرفیت‌های بازار خرما به خوبی شناسایی شود شاهد رونق بیشتری در این زمینه خواهیم بود.

وی از اجرای طرح نخلستان در ۱۷۰ هکتار اراضی شهرستان دشتستان به صورت پایلوت خبر داد و افزود: این طرح در دو هزار و ۴۰۰ هکتار از نخلستان های بخش سعدآباد دشتستان اجرا می‌شود و در آب‌پخش نیز ساز و کار این طرح باید فراهم شود.

استاندار بوشهر در ادامه با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار اداری برای رفع مشکلات شد و ادامه داد: تمرکزگرایی کارگشا نیست و باید مسئولان منطقه‌ای اختیار عمل بیشتری داشته باشند.

گراوند با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات لازم به کارگروه‌های مبادلات مرزی اضافه کرد: افزایش اختیارات منطقه‌ای و محلی باعث گشایش در بسیاری از امور خواهد شد.