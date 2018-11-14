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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۲

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

کشاورزی با آب فاضلاب تصفیه نشده سبب بروز وبا و حصبه می شود

کشاورزی با آب فاضلاب تصفیه نشده سبب بروز وبا و حصبه می شود

یاسوج- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: کشاورزی با آب فاضلاب تصفیه نشده سبب شیوع بیماری‌های انگلی، روده‌ای و اسهالی از جمله وبا و حصبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نعیمی افزود: فلزات سنگین در فاضلاب های تصفیه نشده جذب بدن انسان شده و سبب سرطان می شود بنابراین کنترل آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام و پساب غیر استاندارد نیازمند همکاری بین بخشی است.

وی تصریح کرد: طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۶۸۸هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب اشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی، دامی، مواد زاید، ریختن سم در رود خانه ها و زباله در خیابان و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام همچنین پساپ تصفیه خانه های فاضلاب  سایر موارد مندرج در ماده واحده برای مصارف کشاورزری ممنوع بوده و طبق قانون خاص مشمول مجازات می‌شود.

کد مطلب 4457918

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