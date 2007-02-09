دو ایرانی در ترکیب تیم ملی ژاپن

به گزارش خبنرگار مهر، ژاپنی ها که شب گذشته از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند از امروز تمرینات خود را زیر نظر حسین علی فهیمی و عباس محبی در تهران آغاز می کنند. اما این تیم که با 4 بازیکن و یک سرپرست به تهران سفر کرده است 2 تکواندو کار داخلی را نیز در ترکیب خود قرار خواهد داد.

کیوان حجمی زاده و مهدی قربانی نفرات مورد نظر ژاپنی ها هستند که از امروز در تمرینات آنها شرکت خواهند داشت. قراراست پس از چند جلسه تمرین از بین این 2 تکواندو کار داخلی یکی را برای حضور درترکیب خود در رقابتهای تهران انتخاب کنند.