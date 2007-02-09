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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

/ اولین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاه های آسیا /

دو ایرانی در ترکیب تیم ملی ژاپن

دو ایرانی در ترکیب تیم ملی ژاپن

تیم ملی ژاپن که با هدایت مربیان ایرانی در اولین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا به میدان خواهد 2 تکواندو کار داخلی را نیز به ترکیب خود اضافه کرد.

به گزارش خبنرگار مهر، ژاپنی ها که شب گذشته از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند از امروز تمرینات خود را زیر نظر حسین علی فهیمی  و عباس محبی در تهران آغاز می کنند. اما این تیم که با 4 بازیکن و یک سرپرست به تهران سفر کرده است 2 تکواندو کار داخلی را نیز در ترکیب خود قرار خواهد داد.

کیوان حجمی زاده و مهدی قربانی نفرات مورد نظر ژاپنی ها هستند که از امروز در تمرینات آنها شرکت خواهند داشت. قراراست پس از چند جلسه تمرین از بین این 2 تکواندو کار داخلی یکی را برای حضور درترکیب خود در رقابتهای تهران انتخاب کنند.

کد مطلب 445792

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