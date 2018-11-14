کاهش سن ابتلا به ایدز /۳۳ درصد ابتلا از طریق سرنگ آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نخستین پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: تغییر الگوی انتقال H.I.V در استان اردبیل موضوعی نگران‌کننده بوده و نیازمند توجه به آموزش‌های عمومی برای پیشگیری است.

وی افزود: پایین آمدن سن افراد مبتلا به ایدز، قرارگیری بیشتر بانوان در معرض بیماری و شیب صعودی انتقال از طریق مواد مخدر به سمت روابط پرخطر جنسی نیازمند توجه بیشتر مسئولان فرهنگی، آموزشی و بهداشتی خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: ۵۱ درصد افراد مبتلا به ایدز در سنین ۲۱ تا ۳۵ سال قرار گرفته و از نکات قابل توجه و ناراحت‌کننده‌ کاهش سن مبتلایان است.

وی تأکید کرد: در سال گذشته ۳۳ درصد ابتلا به ایدز از طریق تزریق با سرنگ‌های آلوده بوده و ۴۷ درصد نیز از طریق رابطه جنسی ایجاد شده، همچنین دو درصد از طریق مادر و کودک و ۱۸ درصد نیز از طریق موارد نامعلوم گزارش شده است.

نخستین تعداد افراد مبتلا به ویروس HIV در استان اردبیل را ۱۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در سال گذشته ۱۲ نفر به این ویروس مبتلا شده و در سال جاری نیز تاکنون پنج نفر دارای علایم این بیماری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان افزایش سطح سلامت روانی جامعه که هدف عمومی بهداشت جهانی است را ضروری دانست و یادآور شد: در این خصوص خدمات رایگان مناسبی در خانه‌های بهداشت استان اردبیل در حال انجام است.