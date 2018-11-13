خشم صهیونیستها از ناکامی در غزه/ فلسطینی ها جشن پیروزی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اعلام خبر توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین در غزه، موجی از اعتراضات در داخل سرزمین های اشغالی را به همراه داشت.

شهرک نشینان ساکن مناطق اشغالی در شرق نوار غزه با حضور در خیابان ها به اعلان آتش بس اعتراض کردند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

این در حالی است که اهالی غزه با حضور در خیابان ها پیروزی هایی را که نیروهای مقاومت مقابل رژیم صهیونیستی کسب کردند، جشن گرفته و از مقاومت به دلیل این «پیروزی» تشکر کردند.

شایان ذکر است که ساعاتی قبل اتاق مشترک گروههای فلسطینی در غزه از آتش بس در غزه با تلاش های مصر خبر داد؛ اما اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به این آتش بس پایبند باشد به آن پایبند خواهد ماند.

در همین حال یک رسانه رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حدود ۴۶۰ موشک از غزه به سوی شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی گزارش داد: سامانه گنبد آهنین ۱۰۰ موشک را قبل از رسیدن به هدف ساقط کرده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۶۰ هدف حماس و جهاد اسلامی در غزه هدف قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه حملات شدیدی را به منطقه غزه آغاز کرد که منجر به بروز تنش و درگیری های گسترده با نیروهای مقاومت فلسطین شد.

بر اساس این گزارش، گروهی از نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی یکشنبه شب با خودرویی غیرنظامی وارد منطقه ای در شرق خان یونس شده و «نور برکه» از فرماندهان گردان های شهید عزالدین القسام را ترور کردند.