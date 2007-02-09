نمایندگان تکواندو ایران ترکیب خود را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها در پنج وزن ( 54- ، 63- ، 72- ، 82 - و 82+ کیلوگرم ) انجام خواهد شد که سه تیم دانشگاه آزاد، پاس و سایپا با در اختیار داشتن برخی از بهترین تکواندوکاران کشور تلاش می کنند تا آخرین مراحل تمرینی خود را پشت سر گذاشته و با آمادگی کامل وارد این مسابقات شده و جام را در خانه نگه دارند.

تیم پاس، مدافع عنوان قهرمانی در لیگ برتر که تا اینجای کار عنوان دوم را در جدول مسابقات در اختیار دارد سخت می کوشد تا در اولین جام آسیایی نتایج در خورتوجهی کسب کند. اصغر رحیمی و رضا مهماندوست دو مربی فعلی و گذشته تیم ملی، مجید سجادی ، محمد رضا مهدیزاده ، امید غلامزاده ، یوسف کرمی و هادی افشار را در ترکیب اصلی خود قرار داه اند . در این تیم کورش رجلی، علی و حسین تاجیک به دلایل مختلف شانس حضور در این مسابقات را از دست داده اند.

دانشگاه آزاد صدرنشین لیگ برتر در تمامی اوزان با ملی پوشان خود شرکت می کند تا هیچ چیز را به قضا و قدر نسپارد. فیض اله نفجم ، محمد باقری معتمد، علیرضا نصر آزادانی ، مهدی بی باک و مرتضی رستمی با هدایت سید نعمت خلیفه وارد این رقابت ها خواهند شد.

سایپا نماینده سوم ایران هم هر چند کمتر بازیکن ملی پوش در ترکیب خود دارد ولی سخت امیدوار است که به مراحل پایانی صعود کند.

حسن ملکی و فریبرزعسگری مربیان سایپا، میثم رفیعی ، محمد رضا بابادی ، محمد مهربان ، روح اله طالبی و محمد امیدیان را در ترکیب قرار داده اند . البته در وزن سوم علی جاویدان نیز مد نظر کادر فنی سایپا بود ولی مبارزات خوب مهربان در لیگ ، او را جایگزین این تکواندوکار کرد.