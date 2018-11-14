محتوای کیف پول هرگز وسوسه ام نکرد/ نمی خواستم کسی بفهمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: چندی پیش بود که نامش در شبکه های اجتماعی به عنوان نوجوان پاکدست بر سر زبان ها افتاد. «محمدمهدی بشکنی» دانش آموزی مدرسه نمونه دولتی امام علی گرگان، آرام و صبور به نظر می‌رسد. مدیر مدرسه او را به دفتر فرا می‌خواند تا مصاحبه‌ای را با این دانش آموز ترتیب دهیم.

در توضیحاتش می گوید وقتی کیف را دید جستجو برای یافتن صاحب آن را آغاز کرد اما در آن اطراف کسی را نیافت. ناگاه تلفن همراه داخل کیف که از گران‌ترین برندهای تلفن همراه است زنگ می‌خورد.

محمدمهدی که مادرش را از دست داده و با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کند، ساکن «سرخنکلاته» از توابع گرگان است و در پایه نهم تحصیل می‌کند.

پدر محمدمهدی در تهران مشغول کار است و برادر وی هم که از محمدمهدی بزرگ‌تر است با پدر زندگی می‌کند. اما محمدمهدی به دلیل بیماری مادربزرگ در سرخنکلاته و نزد خانواده پدری زندگی می‌کند.

این دانش آموز ۱۵ ساله در یکی از روزهای مهرماه کیف حاوی ۲۵ میلیون تومان وجه نقد و چکی به همان مبلغ را پیدا کرده و به صاحبش برمی گرداند. گفتگویی کوتاه و صمیمانه را با وی انجام داده ایم که در زیر خواهد آمد.

* شاگرد زرنگ هستی که در مدرسه نمونه دولتی درس می‌خوانی.

معدلم بین ۱۸ و ۱۹ متغیر است، اول تا چهارم ابتدایی در روستای تقی آباد و پنجم و ششم را در سرخنکلاته تحصیل کردم و دو سال هم است که در نمونه امام علی (ع) درس می‌خوانم.

* از آن روز بگو.

در عصر یک روز پاییزی حدود یک ماه قبل برای خرید کتاب بیرون رفته بودم که در کنار عابر بانک یک کیف حاوی پول پیدا کردم. چند دقیقه‌ای منتظر ماندم ولی کسی سراغ کیف نیامد. بعد از چند دقیقه تلفن همراه داخل کیف زنگ خورد. آن را جواب دادم. صاحب کیف بود. از من پرسید کیف من همراه شماست و از من آدرس خواست کمی پایین‌تر کنار میدان ولیعصر با وی قرار گذاشتم و کیف را به وی تحویل دادم.

* درون کیف چه مبلغ پول بود؟

صاحب کیف به من گفت که ۲۵ میلیون تومان پول و یک چک به همین مبلغ و برخی مدارک داخل آن است.

* یک ماه از آن زمان می‌گذرد چرا آن موقع کسی از این ماجرا خبردار نشد؟

نمی‌خواستم کسی بفهمد، این وظیفه هر شخص است که هر چیزی را که پیدا می‌کند به صاحبش برگرداند و من هم به وظیفه انسانی خود عمل کردم.

اما عموی بنده که اعتقاد دارد باید چنین اقداماتی به عنوان الگو پاک دستی پدربزرگم در محله ما زبانزد است و تربیت خانوادگی‌ام به من اجازه چنین کاری را نمی دهد در جامعه مطرح شود، ماجرا را برای مدیر مدرسه تعریف کرد و آقای رسولی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و دیگر مسئولان را در جریان گذاشت.

* وسوسه نشدی که پول را برای خودت نگه داری؟

نه. حتی یک لحظه هم این فکر در ذهنم خطور نکرد و وسوسه نشدم. پول برای من نبود که آن را بردارم. پاک دستی پدربزرگم در محله ما زبانزد است و تربیت خانوادگی‌ام به من اجازه چنین کاری را نمی دهد.

* دوستانت به تو نگفتند چرا پول را برگرداندی؟

خیلی کم پیش آمد کسی به من چنین حرفی بزند اما اگر باز هم چنین اتفاقی بیفتد دوباره این عمل را تکرار می کنم.

* در چه رشته ای تحصیل خواهی کرد؟

دوست دارم در شاخه فنی و حرفه ای در رشته تأسیسات و یا برق ادامه تحصیل دهم و سعی می کنم تا فرد موفقی برای جامعه باشم.

گفتنی است که بعد از انجام این کار خداپسندانه، «احسان گوهری راد» مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان به همراه «بهجت تربتی نژاد» مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان ظهر شنبه (۱۹ آبان) با حضور در مدرسه امام علی (ع) از این دانش آموز پاک دست قدردانی کردند.

پاک دستی و طمع نکردن در اموال مردم، آن هم در زمانه‌ای که شرایط زندگی سخت و طاقت فرسا شده است، از سجایای اخلاقی مرضیه و خصائل ستودنی آدمی است که هنوز هم می شود در وجود بعضی انسان های نیک نهاد پیدایش کرد.

اقدام این دانش‌آموز گلستانی مایه دلگرمی است که هنوز هم هستند، فهمیده‌هایی که هر چند در زمان جنگ نبودند، اما با اقدامات این چنینی نشان می‌دهند که آن ها هم در حد خود بسیار فهمیده هستند.