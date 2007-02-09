به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که به اعطاء جوایز برگزیدگان بخش‌های جام جهان‌نما: مسابقه سینمای بین‌الملل، در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا و جلوه‌گاه شرق: مسابقه سینمای آسیا اختصاص داشت، شامگاه روز پنجشنبه 19 بهمن ماه با حضور سینماگرانی چون عزت الله انتظامی، عباس کیارستمی، علیرضا رئیسیان، رامین لباسچی، عباس رافعی، مجید مجیدی و ... برگزار شد.

رخشان بنی‌اعتماد با سیمرغ بلورین بهترین کارگردان بخش بین‌الملل

در بخشی از این مراسم، محمدحسین صفار هرندی در سخنانی با تشکر از میهمانان جشنواره گفت: "شایسته می دانم از مسبب بزرگ ایجاد این مراسم که همانا انقلاب بزرگ اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) است یادی داشته باشم. انقلابی که برای تمام مردم دنیا حاوی پیام های خجسته ای بود و هر روز که از عمرش می گذرد پیام های جدید انسانی دیگری به مردم دنیا ارائه می کند."

علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره، هم خطاب به میهمانان خارجی گفت: "شما به سرزمینی آمده اید که سینمایش قدمتی صد ساله و مردمی هنردوست دارد که به خوبی قدر هنرمندان خود را می دانند و این بی شک حاصل تمدنی چندین هزار ساله است. امسال 61 پرچم از کشورهای مختلف جهان در طول برگزاری جشنواره افراشته شد."

مدیر عامل فارابی در ادامه تاکید کرد: "سینماگران ایرانی همواره در جستجوی راهکارهای جدیدی هستند و حاصل این رویکردها در بخش های جام جهان نما، در جستجوی حقیقت و جلوه گاه شرق تجلی دارد. امسال جشنواره میهمان ویژه ای به نام ماریو مونچیلی دارد که حضور این سینماگر بزرگ ایتالیایی فرصت مغتنمی است و به همین دلیل بخشی از جشنواره به بزرگداشت وی اختصاص دارد."

در ادامه مراسم جوایز بخش معناگرا: در جستجوی حقیقت اهدا شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به "زورگیر" از لهستان رسید. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به خالق فیلم "دبیرستان شبانه روزی" از کشور تایلند تعلق گرفت و بهرام توکلی از ایران سیمرغ بلورین بهترین فیلم را با "پابرهنه در بهشت" به تهیه کنندگی حبیب الله کاسه ساز از آن خود کرد.

در بخش دیگر مراسم تجلیل از ماریو مونیچلی با حضور عزت الله انتظامی، علیرضا رضاداد و عباس کیارستمی انجام شد. مونیچلی در این بخش گفت: "از این تقدیر خوشحالم و احساس افتخار می کنم که این تقدیر همراه است با جشن پیروزی یک انقلاب بزرگ و از همه مهربانی های ملت ایران تشکر می کنم."

هیئت داوران بخش بین المذاهب ضمن تقدیر از فیلم های "پابرهنه در بهشت" و "آفتاب بر همه یکسان می تابد" عباس رافعی، سیمرغ بلورین را به فیلم "سینه سرخ" ساخته پرویز شیخ طادی اهداء کرد.

در بخش سینمای آسیا: جلوگاه شرق جوایز به این شرح تقدیم برگزیدگان شد: بهترین فیلمنامه برای فیلم "پرستوی آبی" از کشور کره، بهترین کارگردانی برای فیلم "روزهای آتش" از کشور ژاپن و بهترین فیلم برای "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد.

"پابرهنه در بهشت" بهرام توکلی هم جایزه ویژه سال پیامبر اعظم (ص) را گرفت. پس از انجام مراسم آئینی به کارگردانی فرزانه کابلی، جوایز بخش بین الملل پایان بخش مراسم بود که در قسمت اول دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه به فیلم "بی گناه" از کشور فرانسه رسید.

جایزه بهترین کارگردانی فیلم کوتاه به "محدوده دایره" شهرام مکری تعلق گرفت. "ملکه رودخانه" محصول مشترک نیوزیلند و بریتانیا جایزه بهترین دستاوردهای هنری را برد، دیپلم افتخار بهترین بازی به باران کوثری برای "خون بازی" رسید، سیمرغ بلورین بازیگری به اولریش موهه برای "زندگی دیگران" از آلمان تعلق گرفت و هیئت داوران جایزه ویژه خود را به فیلم "آخرین روزها: سوفی شول" اهدا کرد.

جایزه بهترین فیلمنامه به فیلم "زندگی دیگران" رسید و رخشان بنی اعتماد سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را برای "خون بازی" از آن خود کرد. جایزه بهترین فیلم به هم "زندگی دیگران" تعلق گرفت که نماینده سینمای آلمان در اسکار بهترین فیلم خارجی زبان است. در پایان مراسم هم "زندگی دیگران" برای حاضران به نمایش درآمد.