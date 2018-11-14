نگران درنای سپید سیبری هستیم/ رفع ممنوعیت حضور گردشگران در دماوند

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار نگرانی از تاخیر مهاجرت تک درنای سپید سیبری که هر سال آبانماه برای زمستان گذاری در تالابهای استان فرود می آید اظهار داشت: امیدواریم درنای امید زودتر به تالابهای استان برگردد.

وی با بیان اینکه معمولا درنا حلقه گذاری می شود یادآور شد: تاکنون گزارشی مبنی بر فرود و مهاجرت این گونه منحصربفرد درنا به استان نداشته ایم.

وی با اشاره به ممنوعیت ورود و صعود گردشگران و کوهنوردان به اتفاعات بالای چهار هزار متری قله دماوند اظهار داشت: رفع ممنوعیت صعود و حضور مشروط به آن شده بود که دستگاه های مختلف برای مدیریت یکپارچه قله دماوند پای کار بیایند و خوشبختانه این اتفاق صورت گرفته و اکنون این ممنوعیت رفع شده است.

ابراهیمی همچین از تشکیل کارگروه رفع مسائل قله دماوند خبر داد و گفت: در این کارگروه دستگاه های مختلف برنامه های متنوعی را برای مدیریت یکپارچه و منسجم قله دماوند ارائه کرده بودند و ما منتظر اجرایی شدن این طرح ها هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران یادآور شد: ابتدای سال ۹۸ موعد بررسی اجرای برنامه ها و طرح های مختلف دستگاه های اجرایی درباره قله دماوند خواهد بود.

ابراهیمی کارنامی درپاسخ به وضعیت آلایندگی هوا در استان با عنوان اینکه خوشبختانه آلودگی هوا در استان نداریم گفت: هوای استان در وضعیت سالم است ولی این سالم بودن دارای یک شاخصی است اما امکان دارد هوای استان به صورت لحظه ای ناپاک باشد که این مسئله مورد توجه سازمان های جهانی نخواهد بود.