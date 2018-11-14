طرح تحقیق و تفحص از بنادر ایران آماده ارائه به مجلس است

احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد بنادر ایران و اینکه چه نظارتی بر بندر شهید رجایی از سوی مجلس انجام می شود، بیان داشت: متاسفانه اخبار خوبی از بنادر و دریانوردی کشور به گوش نمی رسد به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از بنادر ایران آماده ارائه در مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح تمامی بنادر کوچک و بزرگ مورد نظر نمایندگان مجلس است و امیدواریم با رای آوری این طرح بتوانیم مشکلات عمده حوزه بندری کشور را رصد و حل کنیم.

مرادی اظهارداشت: در این طرح عملکرد بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر ایران که بیش از ۶۰ درصد صادرات و واردات کشور از آن انجام می شود مورد تاکید است.

این نماینده مجلس افزود: پروژه های بندری زیادی در کشور به دلایل مختلفی راکد مانده است که باید از سوی سازمان مرتبط پاسخگویی مناسبی برای آن داشته باشند.