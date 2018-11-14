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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۰

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

نیاز دانشگاه های علوم پزشکی به ۸ هزار صندلی آزمون الکترونیکی

نیاز دانشگاه های علوم پزشکی به ۸ هزار صندلی آزمون الکترونیکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: برای اینکه بتوانیم تمام آزمون های گروه پزشکی را به شکل الکترونیک برگزار کنیم نیاز به ۸ هزار صندلی آزمون ویژه الکترونیک داریم.

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه تحول آموزش علوم پزشکی آزمون های گروه پزشکی به سمت الکترونیک شدن پیش می رود و در این مسیر تاکنون توانسته ایم آزمون دانشنامه فوق تخصصی و آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی را به صورت الکترونیک برگزار کنیم.

وی افزود: تا پایان طرح تحول آموزش علوم پزشکی، مناطق آمایشی دارای مرکز سنجش آموزش پزشکی می شوند و هر دانشگاهی نیز زیرساخت های مورد نیاز برای آزمون الکترونیک را فراهم می کند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: ظرفیت آزمون های الکترونیک به این گونه است که ۱۰ درصد بیشتر از حداکثر دانشجوی پذیرفته شده صندلی آزمون الکترونیکی نیاز داریم که با توجه به اینکه اکنون ۲ هزار صندلی داریم، پیش بینی ما نیاز به ۸ هزار صندلی آزمون الکترونیکی است که بتوانیم آزمون های بیشتری را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

حیدرزاده خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون های الکترونیک گروه پزشکی در صورت تامین صندلی مورد نیاز از اهداف طرح تحول آموزش علوم پزشکی است.

کد مطلب 4457976

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