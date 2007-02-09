رقابت دیدنی ایران و کره این بار در خاک ایران / رقابت سنتی ها برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران جهش خود به سکوهای جهانی را از سال 1997 در مسابقات جام جهانی قاهره با درخشش خیره کننده مهدی بی باک که تنها 17 سال سن داشت آغاز کرد. در مصر تیم ایران نایب قهرمان شد و از آن سال تاکنون تکواندو ایران یک رقیب جدی و سرسخت برای قهرمان سختی این رشته یعنی کره جنوبی بوده است. این رقابت درجام جهانی 2000 لیون فرانسه به نهایت رسید تا تیم ملی ایران بالاتر از فرانسه و کره عنوان قهرمانی را کسب کند.

از سال 97 تاکنون یک پای ثابت سکوهای قهرمانی تیم ملی ایران بوده است که در تمامی رقابتهای جهانی ، آسیایی و المپیکی با قدرت ظاهر شده و حریف را سخت تحت تاثیر یک تکواندو با شیوه خاص ایرانی قرارداده است.

تکواندو ایران در دنیا صاحب سبک است و بسیاری از کشورهای دنیا علاقه وافری دارند تا این سبک را به جای سبک کره ای جایگزین مبارزات خود کنند. تکواندویی که مبتنی بر قدرت بدنی بالا، استفاده از هوش و تجربه در اجرای تکنیک ها درامتیازگیری است.

پس ازسالها رقابت در میادین مهم خارجی ، حالا دو رقیب در داخل خاک ایران رودروی هم صف آرایی خواهند کرد . چشم بادامی های کره در هیچ میدانی به عنوان دوم فکر نمی کنند. کشوری که مهد تکواندو جهان است تاکنون ثابت کرده که تنها قهرمانی را دوست دارد و برای رسیدن به آن نیز دست به هر کاری می زند. اما آنها نیک می دانند که در ایران تنها راه رسیدن به هدف مبارزه سالم و به دور از جنجال و هیاهوست و بی شک مقابل چشم هواداران پرشمار تکواندو ایران که روزهای دوشنبه و سه شنبه به سالن شهید افراسیابی خواهند رفت کار سخت و دشواری را پیش رو دارند.

اگرهادی ساعی و بهزاد خداداد را از جمع ملی پوشان خارج کنیم ، سایر نفرات با تجربه و عنوان دار تیم ملی در قالب تیم های باشگاه های خود در این مسابقات به میدان خواهند رفت و رسیدن به جام جهانی هدف بزرگی است که این بار در داخل ایران و با شکست کره جنوبی باید حاصل شود.

رقابت ایران و کره در داخل ایران یک مسابقه در اندازه های جهانی است که جالب ودیدنی خواهد بود. امیدواریم که علاقمندان به ورزش به خصوص تکواندو نمایندگان ایران را در این مسابقات تنها نگذارند.

تیم های ایران و کره جنوبی روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در رقابتهای جام باشگا ه های آسیا برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت .