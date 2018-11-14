پزشک خانواده می تواند مشکلات مالی نظام سلامت را کنترل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری، درباره وضعیت بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها، اظهارداشت: اگر به طور واقع بینانه خواهان رفع بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان ها هستیم، می‌بایست فکری اساسی برای رفع منابع مالی محدود در حوزه بهداشت و درمان کرد تا بتوان خدمات رسانی در حوزه بهداشت ودرمان را توسعه داد.

وی با بیان اینکه برای کنترل هزینه‌های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح پزشک خانواده است، تصریح کرد: با ساختارکنونی که هم اکنون وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می‌تواند به ۱۰ پزشک نیز مراجعه کند که این امر نمی تواند در حوزه درمان مورد قبول باشد.

شهریاری ادامه داد: با اجرای طرح پزشک خانواده بطور مسلم این امکان وجود خواهد داشت که اگر پزشک خانواده بر طبق شرایط بیمار صلاح دانست، فرد بیمار را به انجام امور تصویربرداری پزشکی یا ارجاع به متخصص رهسپار کند و در غیر این صورت فرد می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد.

وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده می توان خدمات وسیعی به تمام اقشار جامعه ارائه داد بنابراین برای رهایی از مشکلات منابع مالی محدود در حوزه بهداشت و درمان باید عزم جدی در اجرای طرح پزشک خانواده استوار شود.

شهریاری افزود: به طور عملی سیستم ارجاع پزشک خانواده اجرایی نشده است و این امر پرواضح است که اگر مشکلات منابع مالی محدود را کنترل نکنیم، با مشکل روبرو می شویم.

رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان ها معضلی در جهت خدمات رسانی در حوزه درمان است، یادآورشد: حل معضل بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نیازمند رفع منابع مالی محدود است.