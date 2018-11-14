پرداخت تسهیلات به ۴۰۰۰ طرح اشتغال روستایی در ایلام مصوب شد

شکراله شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: دو هزار و ۲۵۹ طرح با اعتبار یک هزار و ۳۵۹ هزار میلیارد ریال و اشتغال چهار هزار و ۱۳۱ نفر مصوب شده است.

وی افزود: دو هزار و ۹۵ طرح نیز با اعتبار یک هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال و اشتغال سه هزار و ۶۹۳ نفر عقد قرارداد شده است.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایلام با اشاره به فرآیند پرداخت این تسهیلات در مرحله دوم یادآور شد: در این مرحله نیز تلاش خواهیم کرد این تسهیلات در تمامی مراحل مورد رصد قرار گرفته تا انحرافی در اهداف ایجاد نشود.

شیرخانی ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این تسهیلات در مناطق مختلف مطابق با نیازها و مزیت های هر شهرستان باشد تا منجر به اشتغال پایدار شود.

وی اضافه کرد: اگر در اجرای طرح های پیشنهادی دقت نظر صورت نگیرد، تنها به انحراف پروژه و هدررفت منابع می انجامد.