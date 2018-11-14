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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۶

چهارمین اجلاسیه کنگره سه هزار شهید در قزوین آغاز شد

چهارمین اجلاسیه کنگره سه هزار شهید در قزوین آغاز شد

قزوین- چهارمین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه دانشگاهیان در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه دانشگاهیان روز چهارشنبه با حضور سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین آغاز شد.

سه روز اول کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین با محوریت فرهنگیان و دانش آموزان و جامعه زنان طی روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در قزوین برگزار شد و اجلاسیه نهایی نیز فردا در شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.

در حاشیه این کنگره نمایشگاه «رسم پروانگی» با موضوع ایثار و شهادت و همچنین نمایشگاه دستاوردهای موشکی و هسته‌ای برپا شده است.

کد مطلب 4457985

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