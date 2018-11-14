به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور فردا پنج شنبه آغاز می‌شود و نماینده استان قم با ترکیبی جدید و نامی تازه در این مسابقات حاضر می‌شود.

تیم والیبال افق قم که در فصل جدید لیگ دسته اول جایگزین تیم کریمه قم شده است در اولین مسابقات خود از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۲۴ آبان در سالن شهید رضاییان قم برابر تیم والیبال شهرداری کرج به میدان می‌رود و کار خود را در فصل جدید آغاز می‌کند.

منصور کاشی داور اول و حامد گرجی داور دوم این مسابقه هستند و محمد پژوه نماینده و ناظر فدراسیون والیبال در این مسابقه از گروه دوم لیگ دسته اول کشور است ضمن این که در دیگر بازی گروه دوم در تهران تیم‌های مقاومت تهران و شهدای رامسر با هم روبرو می‌شوند.

محمد سعیدی، علیرضا فرزانه، امید جغرافیا، محمد مهدی پایاب، پوریا رضوی، حسین فیروز پور، محمد جواد قربان زاده؛ محمدرضا رضایی، محمد حسین راستی، علیرضا حبیب نیا، احسان محمدی، محمد کامرانی، میثم صنیعی، محمد محمدی، محمد رضا عطوفی و علی زارع بازیکنان تیم افق قم در این مسابقات هستند.

حسین آزاد به عنوان سرپرست، محمد رضا امینی به عنوان مربی و شایان آزره و احسان ساعدی به عنوان کمک مربی در کادر فنی تیم والیبال افق قم حضور دارند.