  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۸

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

تیم کشتی آزاد امید امروز راهی رومانی می‌شود

تیم کشتی آزاد امید امروز راهی رومانی می‌شود

تیم کشتی آزاد امید برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان عصر امروز راهی بخارست می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان با مسابقات اوزان ۵۷-۶۵-۷۰- ۷۹ و ۹۷  کیلوگرم روز جمعه ۲۵ آبان ماه آغاز و رقابت های وزن های ۶۱- ۷۴- ۸۶- ۹۲ و ۱۲۵  کیلوگرم روز شنبه ۲۶ آبان ماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود.

ترکیب آزادکاران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک
۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی
۷۰ کیلوگرم: نیما اشقاقی
۷۴ کیلوگرم: نوید زنگنه
۷۹ کیلوگرم: مجتبی اصغری
۸۶ کیلوگرم:کامران قاسمپور
۹۲ کیلوگرم: حسین شهبازی
۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری
سرمربی: علیرضا رضایی
مربیان: علیرضا رضایی منش - مسعود مصطفی جوکار

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات هر وزن در ۲ روز برگزار می شود که رقابت های مقدماتی تا مشخص شدن فینالیست های روز اول و رقابت ها شانس مجدد، رده بندی و فینال روز دوم انجام خواهد شد.

زمان وزن کشی ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح به وقت محلی و مسابقات صبح ۱۰:۳۰ تا ۱۵ و رقابت های عصر در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۰:۳۰ انجام می شود. فاصله زمانی تهران با بخارست ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت بخارست و ۱۱ به وقت تهران است.

کد مطلب 4457999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها