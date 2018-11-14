به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان با مسابقات اوزان ۵۷-۶۵-۷۰- ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم روز جمعه ۲۵ آبان ماه آغاز و رقابت های وزن های ۶۱- ۷۴- ۸۶- ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم روز شنبه ۲۶ آبان ماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود.

ترکیب آزادکاران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی

۷۰ کیلوگرم: نیما اشقاقی

۷۴ کیلوگرم: نوید زنگنه

۷۹ کیلوگرم: مجتبی اصغری

۸۶ کیلوگرم:کامران قاسمپور

۹۲ کیلوگرم: حسین شهبازی

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری

سرمربی: علیرضا رضایی

مربیان: علیرضا رضایی منش - مسعود مصطفی جوکار

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات هر وزن در ۲ روز برگزار می شود که رقابت های مقدماتی تا مشخص شدن فینالیست های روز اول و رقابت ها شانس مجدد، رده بندی و فینال روز دوم انجام خواهد شد.

زمان وزن کشی ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح به وقت محلی و مسابقات صبح ۱۰:۳۰ تا ۱۵ و رقابت های عصر در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۰:۳۰ انجام می شود. فاصله زمانی تهران با بخارست ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت بخارست و ۱۱ به وقت تهران است.