شهرداری ورامین-فولاد سیرجان؛ جدالی برای ماندن در صدر لیگ برتر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهه آهنگر: هفته هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال بعد از ظهر چهارشنبه ۲۳ آبان در شهرهای اراک، تهران، تبریز، اردمیه و سیرجان برگزار می شود.

در یکی از حساس ترین این بازی ها و در سیرجان، شهرداری ورامین به عنوان صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۶ به مصاف فولاد سیرجان می رود.

در پایان هفته ششم مسابقات هر چند فولاد سیرجان با نتیجه ۳ بر ۲ در برابر کاله آمل مغلوب شد، اما ارائه یک بازی منطقی در برابر تیم کاله نشان داد، نباید سیرجانی ها را دست کم گرفت، چرا که آن ها با کسب ۷ امتیاز از ۵ مسابقه نشان دادند، می توانند به طور متوسط از هر بازی یک امتیاز کسب کنند و برای مدعیان خطرآفرین باشند.

خطری که سرمربی شهرداری ورامین به خوبی آن را درک کرده و در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: فولاد سیرجان یکی از تیم های قدرتمند و با بازیکنان خوب لیگ امسال است، که نشان داده حریف از پیش باخته برای هیچ تیمی نیست.

رحمان محمدی راد اضافه کرد: تمرینات خوبی را در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و امیدواریم از سیرجان با پیروزی خارج شویم و دل هواداران خون گرم ورامینی را شاد کنیم.

چاره ای جز پیروزی نداریم

سیرجانی ها از ۴ مسابقه ابتدای لیگ ۲ برد و ۲ باخت به دست آوردند، هفته پنجم استراحت کردند و در هفته ششم نیز به سختی به کاله باختند، حالا این تیم خوب می داند، اگر بخواهد به جمع مدعیان برگردد، چاره ای جز پیروزی در ۲ مسابقه آتی ندارد و همین امر انگیزه آن ها را در یک دیدار خانگی چند برابر کرده است، آن ها می خواهند با خلق یک شگفتی ترمز ورامینی ها را بکشند، کاری که البته چندان ساده نیست، اما سختی مسابقه در برابر این تیم جان دار را نشان می دهد.

ورامینی ها تاکنون کارنامه درخشانی داشته است، اما در هفته ای که پیکان تهران و شهرداری گنبد، دو تیم تعقیب کننده ورامین، در تهران جدال می کنند، نمی خواهد با از دست دادن امتیاز کار برای صدرنشینی را به اما و اگر بسپارد، به همین دلیل است، که احسن الله شیرکوند، لیبرو این تیم، در خصوص مسابقه در برابر سیرجان به خبرنگار مهر می گوید « چاره ای جز پیروزی نداریم. »

وی که هواداران زیادی در ورامین دارد، گفت: با کمک هواداران به قدرت والیبال کشور تبدیل می شویم و برای شادی هواداران به سختی تمرین کرده و در آماده ترین حالت قرار داریم.

شرایط ورامین در فصل جدید با چند فصل ناکام گذشته متفاوت است. شهرداری چی های ورامینی امسال با تیمی جوان تر و با تغییرات مثبت و ایجاد انگیزه در بازیکنان و کادر فنی به لیگ پای گذاشته اند و به جز یک مسابقه مابقی بازی های ابتدایی خود را با برد پشت سر گذاشته و در صدر قرار دارند و نمی خواهند روند موفقیت های خود را با اشتباه در قطع کنند.

باید منتظر ماند و دید این تیم که رحمان محمدی راد، سرمربی راد سرمربی و علی اصغر مجرد، سرعتی زن اش به عنوان برترین سرمربی و بازیکن لیگ برتر والیبال در یک ماه گذشته به انتخاب برنامه ورزشی « ۵+۱» انتخاب شده است، در برابر فولاد سیرجان چه نتیجه ای کسب خواهد کرد.