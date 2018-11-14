خروجی پرداخت تسهیلات اشتغال باید به رونق روستاها منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب درویشی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار کرد: خشکسالی های سال های اخیر باعث شده بود بسیاری از روستاییان برای درآمدزایی و کشت محصولات مورد نظر خود با مشکل شوند.

وی افزود: دولت نیز در همین راستا تلاش کرد با پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی رونق را به این مناطق بازگرداند و از مهاجرت روستاییان به شهرها که منجر به معضل حاشیه نشینی و ایجاد شغل های کاذب که مخاطرات خاص خود را به دنبال دارد جلوگیری کند.

معاون استاندار ایلام ادامه داد: مرحله اول پرداخت این تسهیلات به پایان رسید و با وجود آنکخ در ابتدا از برنامه زمان بندی برای جذب تمامی اعتبرات پیش بینی شده عقب بودیم ولی در انتها با تلاش دستگاه های مسئول و همچنین همکاری بانک ها توانستیم تا حد زیادی به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

درویشی تاکید کرد: هم اکنون در مرحله دوم پرداخت این تسهیلات هستیم پس باید نقاظ ضعف و مشکلات مرحله اول شناسایی و با دقت نظر مرحله دوم را با توفیق بیشتری به پایان برسانیم.

وی ابراز داشت: خروجی این تسهیلات باید به ایجاد اشتغال منجر شود پس باید نیازهای هر منطقه ای را شناسایی و مزیت های آن را مشخص کنیم چرا که برخی طرح ها در نقاط خاصی جواب می دهد پس باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم.

معاون اقتصادی استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد بتوانیم از طریق پرداخت این تسهیلات بار دیگر شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت های کسب و کار در روستاهای استان باشیم.