توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی درباره بازتاب اظهارات وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی که منجر به واکنش برخی مخالفان و بسیاری از موافقان در میان افکار عمومی و نخبگان کشور شد، اظهار داشت: آنچه از سوی آقای ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن مورد بهره برداری های سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت های مختلف، بیان شده و یافتن راه های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است.

وی ادامه داد: سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفا نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز دولت است.



سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش ها و آمارهایی که تاکنون برخی از سازمان های نظارتی و مسئول در خصوص برخی از معضلات و آسیب های اقتصاد کلان کشور ارائه کرده اند، اظهار داشت: بارها توسط بسیاری از دستگاه های ذیربط گفته شده است که به طور مثال روزانه ده ها میلیون‌ لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق می‌شود، همچنین آمارها و گزارش هایی از حجم قابل توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر می شود که مراجع رسمی ارزش آن را ده ها میلیارد دلار برآورد می کنند؛ همچنین گفته می شود که سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.



قاسمی تاکید کرد: همانگونه که وزیر امور خارجه در مصاحبه خود بیان کرد بسیاری از منتقدان FATF از دلسوزان کشور هستند و مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته است؛ اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین المللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم انگاری این پدیده با پول های کثیف به فضا سازی و گل آلودکردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.



قاسمی در پایان یاد آور شد: بی شک فرهنگ نقد و نقادی منصفانه امری نیکو و کاری بخردانه و امری الزامی است؛ اما بهره برداری سیاسی و جناحی از بخش هایی از سخنان آن هم سخنان از روی حسن نیت وزیر امور خارجه که دلسوزانه و در جهت آسیب شناسی برخی معضلات و مشکلات کشور و مردم بیان شده است، امری ناصواب و بی ثواب است.