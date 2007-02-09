بهای نفت از 60 دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت پایه آمریکا امروز در معاملات بورس نیویورک با 44 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به هر بشکه 60 دلار و 42 سنت رسید که بالاترین سطح آن از سوم ژانویه 2007 تاکنون محسوب میشود.
در بورس لندن نیز بهای نفت برنت دریای شمال با 29 سنت افزایش نسبت به روز پنجشنبه هر بشکه 59 دلار و 32 سنت مبادله شد.
در حالی که عدم پایبندی کامل اعضای اوپک نسبت به تصمیم ماه نوامبر این سازمان در کاهش 1.2 میلیون بشکهای تولید از عوامل سقوط بهای نفت محسوب میشد، بررسیهای جدید نشان میدهد صادرات نفت اوپک در ماه ژانویه گذشته 200 هزار بشکه کمتر از ماه قبل از آن بوده است که نشاندهنده ادامه روند نزولی تولید اوپک در چارچوب کاهش 1.2 میلیون بشکهای است و انتشار همین خبر موجب وارد آمدن شوک مثبت به بازار نفت شد.
از سوی دیگر، فعالیت یکی از میادین نفتی آمریکا با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز به علت وقوع آتشسوزی متوقف شده و تولید نفت آن حدود 114 هزار بشکه کاهش یافته است و همین امر عامل دیگر رشد بهای نفت شده است.
با وجود بازگشت سریع بهای نفت از سطح نازل 50 دلار به 60 دلار طی یک ماه گذشته، برخی تحلیلگران باقی ماندن بهای نفت در سطح 60 دلار را با وجود پیشبینی ادامه موج سرما در آمریکا بعید میدانند.
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