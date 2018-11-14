برگزاری کنگره شهدا موجب اتحاد بین مردم و مسئولین می شود

مهدی صادق پور در حاشیه کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور اقشار مختلف اعم از فرهنگیان، دانش آموزان، بانوان، دانشجویان و عموم مردم در کنگره سه هزار شهید استان قزوین نشانگر اهمیت و نقش این عزیزان در توسعه و ترویج این فرهنگ است و استقبال بی نظیر این اقشار در این کنگره بیانگر این است که آنها همواره با شهدای و آرمان هایایشان انس دارند و خواهند داشت.

وی هدف از برگزاری این کنگره، را آشنایی نسل جوان امروز با رشادت‌های شهدا در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بیان کرد و گفت: ترویج فرهنگ ناب شهدا و شهادت از اهداف این کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین با مشارکت همه دستگاه های اجرایی پشتیبانی از ارزش های نظام است به عرصه نمایش گذاشته شده است.

صادق پور آرامش و اقتدار امروز کشور را مرهون حرکت شهدا و رزمندگان دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: شهدا ثابت کردند که حرکت عاشورایی اباعبدالله الحسین (ع) در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و امروز نیز در جبهه های مقاومت اسلامی و دفاع از حریم اهلبیت با عنوان "مدافعان حرم” همچنان ادامه دارد.



فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین بیان کرد: با توجه به فضای کشور و دشمنی که از سوی نظام سلطه بر علیه این ملت صورت گرفته است، جامعه نیاز به درک خودباوری، ایمان و ایثاری که آرمان اولیه انقلاب بوده است دارد.



وی تصریح کرد: نا امید کردن مردم و بی اعتمادی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهداف اصلی دشمن است، با وجود مشکلات اقتصادی در کشور می توانیم با اتکا به توانمندی جوانان و امکانات موجود، خود کفایی و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان از مشکلات عبور کنیم.



صادق پور عنوان کرد: تجربه نشان داده که هر وقت در برابر دشمن می‌ایستیم و ثبات قدم به‌خرج می‌دهیم؛ همه فشارها و تهدیدها به فرصت‌های زیبایی برای ملت ایران تبدیل می‌شود و به امید خدا این بار هم همین اتفاق خواهد افتاد و در آینده نزدیک شاهد عبور از همه مشکلات اقتصادی و سیاسی و افول بیشتر قدرت دشمنانمان خواهیم بود.



این مسئول در پایان گفت: با توجه به دشمنی‌های امریکا، این کنگره می تواند وحدت و انسجام بین مدیران، مردم و مسئولین را افزایش دهد تا راهی که مردم از ابتدای انقلاب تا به امروز طی کرده‌اند با قدرت بیشتری ادامه یابد.