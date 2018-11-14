به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی مهدیشهر ضمن بیان اینکه تاکنون بالغبر یک هزار و ۶۸۰ مترمربع از منابع طبیعی این شهرستان طعمه حریق شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه آسیب و خسارات واردشده به طبیعت به هیچ وجه قابل جبران نیست لذا حفاظت از عرصههای ملی یک وظیفه مهم تلقی میشود.
وی بابیان اینکه سطح آتشسوزی عرصه منابع طبیعی مهدیشهر به نسبت سال گذشته ۹۸ درصد کاهش داشت، اضافه کرد: این آمار نشان می دهد که اجرای اقدامات پیشگیرانه طی یک سال گذشته در عرصههای جنگلی و مرتعی و مشارکت خوب جوامع محلی، طبیعت دوستان و گردشگران توانسته در کاهش سطح آتشسوزیها اثرگذار باشد.
تجهیز ۱۴ روستای حاشیه جنگل به وسایل اطفای حریق
رئیس اداره منابع طبیعی مهدیشهر بابیان اینکه آموزش مهمترین رکن در حفاظت از عرصههای طبیعی است، ابراز داشت: با توجه به این اصل در راستای پایگاه مردمی اطفای حریق و حفاظت از عرصههای منابع طبیعی در خطیر کوه راهاندازی و ۱۴ روستای حاشیه جنگل و مستعد حریق به وسایل اولیه اطفای حریق، گشت و مراقبت نیروی حفاظتی مجهز شدند.
عبدوس در ادامه تصریح کرد: تلاش شد تا ضمن توزیع بستههای ترویجی و هشداری، با اجرای طرحهای مشارکتی از قبیل کاشت بذر و نهال جنگلی و کپه کاری و بذرپاشی مراتع و آبیاری نهالهای کاشته شده فرهنگسازی حفظ منابع طبیعی در این روستاها انجام شود.
وی اضافه کرد: آتشسوزی در سطح جنگلها و مراتع شهرستان بهخصوص در جنگلهای ارس یکی از دلایل اصلی تخریب منابع طبیعی به شمار میرود که با توجه به شرایط اقلیمی استان و قرار گرفتن روی کمربند خشک و نیمهخشک و کاهش رطوبت نسبی در فصول گرما و بحرانی حریق، استعداد بروز آتش در رویشگاههای طبیعی را در مناطقی بهشدت افزایش داده است.
گردشگری مسئولانه یک ضرورت
رئیس اداره منابع طبیعی مهدیشهر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در راستای اقدامات صورت گرفته برای فرهنگسازی گردشگری مسئولانه، ابراز داشت: حضور گردشگران و شکارچیان در مناطق بکر و دور از جاده، چوپانان سهلانگار و نیز بارشهای بهاری که موجب رویش علف یکساله شده که در فصل گرما خشک و با کوچکترین جرقهای دچار حریق میشود از دیگر عوامل جدی وقوع حریق محسوب میشود.
عبدوس در ادامه یادآور شد: در نهایت ضمن حساس کردن اذهان جامعه به اهمیت و حفظ عرصههای جنگلی و مرتعی و همچنین معرفی سامانه ۱۵۰۴ و اطلاعرسانی گزارشها از طریق این سامانه، همه این عوامل موجب شد که شاهد کاهش قابل توجه سطح آتشسوزی در عرصه منابع طبیعی باشیم.
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