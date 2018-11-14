قطعات پرکاربردترین «ارتزهای» توانبخشی در کشور طراحی و تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، این قطعات برای اولین بار در داخل کشور، توسط یک شرکت فناور وابسته به مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی و تولید شده است.

رضا وهاب کاشانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیرعامل این شرکت فناور درباره این قطعات گفت: طراحی و تولید این قطعات که در ساخت بریس های مربوط به ستون فقرات، زانو ، مچ پا و مچ دست کاربرد دارند، در قالب اجرای فاز اول پروژه طراحی و ساخت مجموعه اجزای حمایتی – ساختاری و عملکردی جهت تلفیق و تولید ارتزهای به روز انجام شد.

وی افزود: هم اکنون در فاز اول این پروژه، چهار مجموعه از قطعات (لولاها، قفل ها و قطعات واصل بین قسمت های مختلف بریس ها) که مورد نیاز در ساخت بریس و ارتزهای توانبخشی است، طراحی و ساخته شده و در فاز دوم پروژه نیز چهار مجموعه دیگر از قطعات برای بریس هایی که برای بیماران و توانخواهان بکار می روند، طراحی و ساخته می شود.

به گفته این محقق، پیش از این، این قطعات از خارج کشور و با هزینه بالایی وارد می شد که علاوه بر خروج ارز، واردات آنها با مشکلاتی نیز همراه بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی یادآور شد: هم اکنون با طراحی و ساخت این قطعات در داخل کشور، آن هم با حدود یک دهم هزینه تهیه قطعات خارجی، ضمن آنکه صرفه جویی ارزی شده است، کیفیت لازم برای قطعات مورد استفاده در ارتز های توانبخشی، کاملا حفظ شده و یا حتی کیفیت آنها ارتقا یافته است.

وی در بیان دلیل این ادعا که قطعات تولیدشده مربوط به پرکاربردترین ارتزهای توانبخشی هستند، گفت: مجموعه ای از قطعات ارتز «لیونایز lyonnais» از جمله قطعات طراحی و ساخته شده است که شامل ۱۴ قطعه لولایی، قفل ها و اتصالات می شود و مورد استفاده در ساخت بریس لیونایز است. این بریس در درمان ارتزی انحرافات جانبی نوجوانانی بکار گرفته می شود که حداکثر راس انحراف در ناحیه مهره هشتم سینه ای آنان باشد.

وهاب کاشانی از سه سال گذشته نسبت به طراحی و ساخت بریس لیونایز در ایران اقدام کرده است، اظهار داشت: این بریس، انحراف جانبی ستون فقرات و افزایش تحدب ستون فقرات در ناحیه سینه ای (درمان کنسرواتیو اسکولیوز و کایفوز ) نوجوانان را درمان می کند و با توجه به اثر بخش بودن آن و مزایایی نظیر نامشخص بودن بریس در زیر لباس، تنظیم راحت آن طی فرآیند پیگیری و مطابق با رشد جسمی فرد استفاده کننده، دوام و ثبات حین اعمال نیرو، این نوع بریس می تواند در بسیاری موارد جایگزین بریس میلواکی باشد.

این محقق درباره دیگر قطعات تولیدی این شرکت گفت: قطعات ارتز «دنیس بروان» از دیگر قطعات تولیدی این شرکت است که در ساخت ارتز مربوطه بکار گرفته می شود و پیش از تولید داخلی آن ، از خارج کشور وارد و هزینه هنگفتی بابت آن به تولیدکنندگان ارتز دنیس بروان تحمیل می شد.

وی افزود: ارتز دنیس بروان برای نوزادانی که دچار کلاپ فوت (پا چنبری) می شوند، استفاده می شود که با تشخیص به موقع می توان از همان بدو تولد تا سه سالگی برای کودک استفاده کرد تا مشکل رفع شود.

وهاب کاشانی، نصب آسان اسپیلنت یا کفش روی ارتز، امکان تغییر و تصحیح فرم های مدنظر ارتزیست روی بریس و استحکام مناسب هنگام پا زدن نوزاد درون آن را از جمله مزایای بریس دنیس بروان ذکر کرد.

وی همچنین از طراحی و تولید انبوه «مفصل مدرج دو محور زانو» ساخت این شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی برای اولین بار در ایران خبر داد و گفت: این مفصل تولید شده ، برای ساخت ارتزهای زانو استفاده می شود و سبب تطابق حرکتی بین مفصل مکانیکی و مفصل آناتومیکی شده و امکان تنظیم میزان رنج حرکتی مفصل را به سادگی و بطور دقیق (با استفاده از پین های بکار رفته) فراهم می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به اینکه این مفصل همچنین قابلیت نصب بر قطعه تصحیح کننده انحرافات جانبی زانو به دنباله استئوآرتریت را دارد، افزود: این مفصل نیز با یک دهم هزینه قطعه خارجی، در داخل کشور ساخته می شود که تهیه قطعه ایرانی برای تولیدکنندگان ارتزهای زانو ، بسیار به صرفه خواهد بود.

وی «مفصل ایزوسنتریک ران» را به عنوان قطعه جدید دیگری که به تازگی موفق به طراحی و تولید آن شده است، معرفی کرد و گفت: این مفصل در ساخت بریس برای افراد دچار ضایعه نخاعی بالای مهره دوازدهم سینه ای (T۱۲) بکار می رود و نصب آن روی بریس افرادی که از اندام فوقانی سالم و قوی برخوردار باشند، امکان راه رفتن متقابل را فراهم می کند.

وهاب کاشانی به تولید انبوه این مفصل در کشور توسط این شرکت اشاره و خاطرنشان کرد: با نصب این مفصل روی بریس، فرد دچار ضایعه نخاعی با تکیه روی یک مفصل می تواند مفصل سمت مقابل را به حرکت در آورد و بالعکس و به این ترتیب ، دوباره با وسایل کمکی نظیر عصا و یا واکر راه برود.

وی از طراحی و ساخت چهار محصول و قطعه دیگر ارتزهای توانبخشی در قالب فاز دوم پروژه ساخت قطعات ارتزهای پرکاربرد نام برد و گفت: از این مجموعه، طراحی و ساخت «مچ بند محیطی» برای ارتز مچ دست در حال اجرا است.

این محقق افزود: این مچ بند، کنترل کننده مطمئن تری نسبت به دیگر مچ بندها است که امیدوارم بتوانیم این ارتز را با استفاده از مواد اولیه سیلیکون ساخته و در اختیار بیماران و توان خواهان قرار دهیم.