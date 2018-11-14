علی دارابی از مجروحان صداوسیما در جنایت تروریستی اهواز عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان ها، علی دارابی معاون امور استان های صداوسیما در سفر به خوزستان از علی رشاد و احمد اسفندیاری از کارکنان واحد فنی صدا و سیمای مرکز خوزستان که در جنایت حادثه تروریستی اهواز مجروح شده بودند، عیادت کرد.

وی در دیدار با این ۲ مجروح ضمن آرزوی صحت، سلامتی و شفای عاجل برای این همکاران در رسانه ملی، در جریان روند درمان و پیگیری معالجه آنها قرار گرفت.

معاون امور استان های صداوسیما در جمع مدیران صدا و سیمای مرکز خوزستان حاضر شد و عنوان کرد: خوزستان قطب تولیدات فرهنگی و رسانه ای دفاع مقدس است و باید از این ظرفیت و هنرمندان خلاق استان استفاده کرد.

دارابی با اشاره به موفقیت های صدا و سیمای مرکز خوزستان در جشنواره تولیدات مراکز استان ها افزود: صدا و سیمای خوزستان با ارتباط خوب و موثر در استان نیز جزو سه دستگاه برتر استان است.

وی با اشاره به حضور اقوام مختلف در استان خوزستان تصریح کرد: برنامه های شبکه استانی خوزستان باید به گونه ای باشد که تمام مردم استان و اقوام متعدد حاضر در استان خودشان را در این قاب ببینند.

دارابی با اشاره به اینکه بخش بین الملل برای نخستین بار از سال ١٣٩٩ به جشنواره تولیدات مراکز استان ها اضافه خواهد شد، بیان کرد : باید مرکز خوزستان با نزدیکی به کشور عراق تولیدات مشترکی را در سطح بین المللی با کشور همسایه خود داشته باشد.

وی شبکه های استانی صدا و سیما را محور توسعه پایدار در استان ها دانست و گفت: این شبکه ها باید با تولید برنامه های پر محتوا و فاخر امید را در سطوح مختلف جامعه پررنگ تر کنند.

دارابی با اشاره به برنامه های ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در معاونت امور استان ها عنوان کرد: بیان دستاوردهای انقلاب مانند استقرار نظام جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، کسب استقلال و آزادی واقعی و انتقال آن به آحاد جامعه به ویژه نسل جوان و بهره گیری از ظرفیت حوزه های برنامه سازی از جمله برنامه های رسانه ملی برای چهلمین سال پیروزی انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بزرگ در قرن بیستم است تصریح کرد: انتظار آن است که کارهای ویژه ای برای بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب از سوی برنامه سازان صورت گیرد و باید کاری کنیم که مردم و جوانان نسبت به آینده امیدوار باشند.

معاون امور استان های رسانه ملی در پایان معرفی شخصیت استثنایی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از دیگر وظایف مهم در برگزاری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برشمرد و گفت: معرفی رهبران جمهوری اسلامی به ویژه برای نسل جوان باید مورد توجه باشد.