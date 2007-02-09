یونگ به هلند بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی هلندی که تا آستانه امضا قرارداد با تیم فوتبال استقلال پیش رفته بود نتوانست در زمینه مالی با مسئولان این باشگاه به توافق نهایی دست یابد و چهارشنبه شب به کشورش بازگشت.

تئوردور یونگ برای حضور چهارماهه در جمع آبی پوشان در خواست 140 هزار یورو کرده بود که خواسته وی با مخالفت مسئولان باشگاه استقلال روبه رو شد.

درحالی که یونگ و مدیر برنامه هایش حاضر به کاهش رقم درخواستی خود نشدند، مسئولان باشگاه استقلال تا روز شنبه از آنها فرصت خواستند تا ضمن ارزیابی شرایط قرارداد این مربی هلندی نسبت به امضا قرارداد با وی اقدام کنند.



