مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات لازم برای یکی از بزرگ‌ترین میزبانی‌های ورزشی قم در سال ۹۷ در حال انجام است و المپیاد استعدادهای برتر کبدی کشور در بخش پسران به میزبانی قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آمار تیم‌های شرکت کننده از سراسر کشور، قم در روزهای آغازین آذر از ۵۰۰ کبدی کار از سراسر کشور میزبانی می‌کند و برگزاری این مسابقات، یک اتفاق بزرگ و ویژه برای فدراسیون کبدی و هیئت کبدی استان قم تلقی می‌شود.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: با توجه به وسعت مسابقات، سالن ورزشی نخلستان قم برای برگزاری این رقابت‌ها در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم با حمایت فدراسیون کبدی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان که متولی مستقیم برگزاری المپیاد استعدادهای ورزشی برتر کشور است این مسابقات به نحو احسن در قم برگزار شود.

رشیدی بیان داشت: همچنین تیم کبدی دختران قم نیز برای حضور در همین مسابقات در بخش دختران راهی تبریز می‌شود و یک مربی از استان گلستان برای آموزش و افزایش سطح فنی کبدی کاران قمی استخدام شده است.

وی عنوان کرد: کبدی قم می‌تواند در ۴ سال آینده روزهای روشنی داشته باشد و برنامه ما در دوره جدید ریاست هیئت کبدی استان قم، افزایش کمی و نیز سطح دانش مربیان کبدی در قم، جذب کبدی کاران جوان دختر و پسر به سمت این رشته مدال آور در قم و پرورش ورزشکاران در سطح قهرمانی است.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: حضور جوانان و نوجوانان در رشته کبدی به معنای باز شدن افق موفقیت در یک رشته حاضر در بازی‌های آسیایی است و خانواده‌ها نسبت به حضور فرزندان خود در این رشته همت گمارند.