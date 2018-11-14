بلان: «واران» مستحق بردن توپ طلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، لوران بلان معتقد است رافائل واران مدافع رئال مادرید، مستحق بردن توپ طلا است.
جمعه گذشته ۱۹۳ خبرنگار از سراسر دنیا برای انتخاب بهترین بازیکن دنیا رای دادند و نام واران ۲۵ ساله هم جزو کاندیداها بود. حتی گفته میشود شانس او برای رسیدن به توپ طلا کم هم نیست.
بلان اما در این باره میگوید: رای من واران خواهد بود. او قهرمان لیگ قهرمانان و جام جهانی شده است. او از من بهتر است و شانس خوبی هم دارد. به غیر از اینها او بازیکنی با استعداد است و به همین دلیل با سن کم در یکی از بهترین تیمهای دنیا بازی میکند. ۸ فصل از حضور واران در رئال میگذرد و او تازه ۲۵ ساله است.
بلان در ادامه گفت: واران ۴ بار با رئال قهرمان اروپا شده و بیش از ۵۰ بازی ملی هم برای فرانسه انجام داده است. این اتفاقی است که کمتر برای یک بازیکن فرانسوی، مخصوصا یک مدافع، افتاده است.
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