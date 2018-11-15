«پدرآن» چشم درون نوجوانان را باز می کند/ تغییر در گروه بازیگران

مهدی فرشیدی سپهر نویسنده و کارگردان نمایش «پدرآن» که در بخش مسابقه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور دارد درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرای عمومی داشته است به خبرنگار مهر گفت: در اجرای جشنواره متاسفانه سعید ابک را که یکی از بازیگران با سابقه مان است به دلیل اینکه در فرانسه اجرا داشت در اختیار نداریم و رامین کهن جایگزین وی شده است. همچنین مهرداد باقری هم به دلیل حضور در یک نمایش دیگر در کار نیست و خود من به جایش بازی می کنم اما به لحاظ محتوایی و شکل کار هیچ تغییری به وجود نیامده است و تلاش می کنیم همان اجرایی را که در تهران داشتیم در همدان هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: نمایش «پدرآن» دو لایه دارد. لایه اصلی اش راجع به انسان هایی است که تنها به خوردن و خوابیدن و تفریح کردن و هورا کشیدن برای مشاهیر سینما و تلویزیون و قهرمان سازی مشغول هستند و براساس اتفاقی چشم درون بین آنها باز می شود و آنها در پی معنای اصلی زندگی حرکت می کنند نه هورا کشیدن برای افراد معروف. در خلال این اتفاق یک معلم به آنها کمک می کند که احساس مفید بودن بکنند و به علاوه در کنار این اتفاق مادران و پدران خودشان را هم عمیق تر نگاه می کنند. اما چون آن بخش نگاه کردن به پدران و مادران به نوعی داغ دل مخاطبان را تازه می کند اغلب فکر می کنند این نمایش صرفا درباره رابطه نوجوانان با والدین نشان و تفاوت نسل ها است. البته اسم کار هم به این سوءتفاهم دامن زده است اما این نمایش درباره روشن شدن چشم درون است که در حالت طبیعی زندگی، آن چشم بسته است.

وی درباره کاراکترهای نمایش توضیح داد: در این نمایش ۸ شخصیت نوجوان، ۸ پدر و ۸ مادر، ۲ معلم آموزش و پرورش و ۲ شخصیت خردسال حضور دارند. همچنین این نمایش به شیوه نمایش های ایرانی اجرا می شود و بازیگران اصلا ورود و خروج ندارند و همگی در تمام طول اجرا در صحنه نشسته اند و زمانی که بازی دارند در صحنه بازی می کنند اما در غیر این صورت ناظر صحنه ها هستند. همه اتفاقات در این اجرا جلو چشم تماشاگران رخ می دهد و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. این نمایش بسیار نمایش ساده ای است و ما تلاش کردیم به جای اینکه با فنون اجرایی مخاطبانمان را جذب کنیم، داستان اجتماعی را روایت کنیم تا آنها خودشان را روی صحنه ببینند بنابراین با حذف دکور و لباس های رنگارنگ و ظاهر نمایش، حرف اصلی مان را به زبانی ساده به مخاطب انتقال می دهیم.

فرشیدی سپهر درباره زمان اجرای نمایش گفت: این نمایش سوم آذرماه در قالب بخش مسابقه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان به صحنه می رود. همه نمایش ها سه اجرا در جشنواره دارند یک اجرا صبح و ۲ اجرا در بعد از ظهر اما چون نمایش ما در سالنی است که روز بعد قرار است سالن اختتامیه جشنواره باشد و گروه فنی باید زودتر سالن را در اختیار داشته باشد ما تنها ۲ اجرا خواهیم داست یک اجرا ساعت ۱۰ صبح و یک اجرا ساعت ۱۵.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش درباره روند برگزاری جشنواره بیان کرد: در این دوره هنوز در جریان روند برگزاری جشنواره قرار نگرفته ام اما در مجموع جشنواره ها را بیشتر یک گردهمایی صنفی می بینم که در آن گروه ها یکدیگر را ببینند و آثارشان را اجرا کنند و معتقدم ابعاد فنی و تخصصی آثار در جشنواره ها هدر می روند چون بحث و گفتگوی تخصصی کمتر شکل می گیرد اما امسال منتظر هستم، ببینم چه پیشرفتی در جشنواره حاصل شده است. همچنین امسال داوری بخش کودک و نوجوان توسط یک گروه انجام می شود و همکارانم نسبت به این مساله اعتراض دارند که حرفشان هم بی راه نیست و دلایل فنی این اقدام را درک نمی کنم.