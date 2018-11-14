به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی، در آیین اختتامیه جشنواره قرآن محور یه‌کیه‌تی که در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، با بیان اینکه قرآن عنایت و نعمتی است که خدا در اختیار بشر قرار داده است، گفت: قران انسان را از ظلمت ها و پلیدی ها به سمت نور و تعالی پیش می برد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه بهترین موعظه ها در قرآن وجود دارد، گفت: قرآن سراسر از نور است و باید زیبا تلاوت شود چون با این نور قلب ها شفا پیدا می کند.

وی با بیان اینکه انسان در مسیر زندگی احتیاج به راهنما، نصیحت و پند و اندرز حکیمانه دارد، افزود: تکیه بر اصول و مبانی قرآن سعادت دنیا و آخرت را فراهم می‌نماید.

آیت الله شاهرودی کردستان را استان قرآنی معرفی کرد و افزود: قرآن در استان جایگاه ویژه و قاریان خوبی دارد و برنامه های مختلف قرآنی در طول سال در این استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه احکام در کشور بر اساس قرآن است، گفت: خدمات زیادی با موضوع قرآن در بخش های علمی و معارفی در کردستان کار شده است که اجرای برنامه ها مختلف قرآنی و برگزاری دوره های تخصصی با موضوع قرآن از جمله این فعالیت هاست.

آیت الله شاهرودی حمایت از فعالیت های قرآنی ضروری دانست و عنوان کرد: پیشرفت های علمی کشور مرهون عمل به قرآن است و باید از برنامه های قرآنی حمایت شود.