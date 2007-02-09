زنگ "هسته ای" فردا در مدارس کشور نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه دستاوردهای هسته‌ ای ، برگزاری مسابقات نقاشی ، مقاله ‌نویسی و انشاء ، روزنامه دیواری و طراحی پوستر با موضوع انرژی هسته ‌ای و تشکیل زنجیره انسانی به شکل نمادین در شهرهای برخوردار از تاسیسات هسته‌ ای از جمله برنامه ‌هایی است که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس کشور اجرا خواهد شد.

همچنین به منظور آشنایی بیشتر دانش‌ آموزان با فعالیت ها و دستاوردهای هسته‌ ای مراسم سخنرانی و میزگردهای پرسش و پاسخ متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان در طول ایام الله دهه فجر برگزار شده و آموزگاران فیزیک مدارس نیز به تبیین سیر تحولات هسته ‌ای و تاثیر آن در پیشرفت کشور خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش ، از ابتدای دهه فجر ، تهیه طوماری با امضای دانش‌آموزان مدارس در دفاع از دستاوردهای هسته ‌ای کشور آغاز شده که این قطعنامه 21 بهمن ماه جاری به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ارایه می ‌شود و معلمان و تشکل های دانش ‌آموزی نیز با صدور بیانیه و ارایه آن به شورای امنیت سازمان ملل ، حمایت خود را از فعالیت های هسته ‌ای ایران اعلام خواهند کرد.

برنامه‌ ریزی برای انتشار پیک دانش ‌آموزی نوروز با موضوع فناوری هسته‌ ای و حضور پرشکوه دانش ‌آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی 22 بهمن ، از دیگر برنامه ‌های پیش‌ بینی شده در دهه فجر است.