همکاری کتابخانه ملی ایران و کتابخانه اسد سوریه گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این دیدار ضمن اشاره به فرهنگ اسلامی مشترک میان دو کشور خواستار تقویت ارتباطات فرهنگی میان دو کشور شد.

اشعری افزود : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود را در زمینه کتابداری و علوم آرشیوی در اختیار کشور دوست و برادر سوریه قرار دهد.

در این دیدار که دکتر حامد الحسن سفیر سوریه در کشورمان نیز حضور داشت، دکتر ریاض نعسان آغا ضمن ابراز خوشحالی از حضور در فضای کتابخانه ملی از این کتابخانه به عنوان الگو و ایده ای برای آینده کتابخانه ملی سوریه نام برد.

وزیر فرهنگ سوریه افزود : با توجه به ارتباطات گسترده فرهنگی میان دو کشور امید داریم که روابط کتابخانه های دو کشور نیز هر روز گسترده تر شود.

دکتر ریاض نعسان آغا فعالیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور کشورمان را نشان ازاهمیت مقوله فرهنگ درایران و اهتمام کشورمان به کتاب دانست و خواستار کمک مشاور فرهنگی رئیس جمهور به افزایش سطح عملکرد کتابخان اسد سوریه شد.

وزیر فرهنگ سوریه و هیات همراه در این دیدار از بخشهای مختلف کتابخانه ملی بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آشنا شدند.

نامه حضرت امام خمینی (ره) به حافظ اسد، تصاویری از نقشه های قدیمی دمشق و بخش مجلات عربی کتابخانه ملی از جمله اسناد و مراکزی بود که مورد توجه هیات سوری قرار گرفت.

این ملاقات در پی دیدار اشعری از کتابخانه اسد سوریه و انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه اسد سوریه برگزار شد.

مبادله کتب و نسخ خطی ، تبادل تجارب و کارشناسان و گسترش همکاریها در زمینه علوم کتابداری از جمله موارد تفاهمنامه منعقد شده میان دو کتابخانه است.

در پایان این دیدار دکتر ریاض نعسان آغا نسخه دست نویس شعری را که در مورد فرهنگ و ادب فارسی سروده بود به رسم یادگار به سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان اهدا کرد.