آسیب های اجتماعی دانش آموزان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ساداتی صبح چهارشنبه در چهارمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس استان با بیان اینکه درگیر آسیب های اجتماعی هستیم عنوان کرد: مبارزه، پیشگیری و کنترل آسیب های مسئله مهمی است و فرزندان با مسائل مختلفی مانند، اعتیاد، فضای مجازی و غیره روبرو هستند.

وی با اظهار اینکه فضای مجازی می تواند بسیاری از آسیب ها را بین جوانان شیوع دهد گفت: باید آگاهی های لازم درباره ظرفیت و توانایی فرزندان به آنان داده شود تا مقابل آسیب های اجتماعی مصون سازی شوند.

ساداتی یادآور شد: آنچه که امروز مهم است، آگاهی بخشی و شناخت آسیب های اجتماعی و نحوه مقابله با آن است تا قدرت نه گفتن به آسیب ها را داشته باشیم.

معاون آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه هنوز خوب یاد نگرفته ایم به مسائل و آسیب ها نه بگوییم تصریح کرد: عمدتا افراد با اراده ضعیف نمی توانند به آسیب ها نه بگویند.

وی اظهار امیدواری کرد تا دانش آموزان با شادی و نشاط به سمت خوشی ها و نشاط دائمی سوق یابند.