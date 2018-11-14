مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره هفته کتاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۲۳ آبان در دومین برنامه خود در جریان افتتاحیه بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در مدرسه طالبیان حضور پیدا کرد و زنگ دانایی را نواخت.

وی در این مدرسه در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهر کاشان به عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران گفت: شهر کاشان دارای مفاخر فرهنگی و علمی بسیاری است و در طول تاریخ چهره‌های فرهنگی زیادی را به فرهنگ ایران اسلامی معرفی کرده است.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برنامه‌های ارایه شده از سوی این شهر در سال گذشته موجب شد تا این شهر از سوی هیات داوران به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شود. امیدوارم این برنامه‌ها در طول ادامه یابد.

جوادی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقتصاد نشر عنوان کرد: ما تلاش می‌کنیم تا سرمایه‌گذاری اصلی در زیر ساخت‌های صنعت نشر انجام شود تا از این طریق بسترهای مناسب برای اشتغال و کارآفرینی فراهم شود زیرا کتاب دارای چرخه‌های متعددی است و باید در صنعت نشر تمامی این چرخه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به میزان فروش کتاب در نمایشگاه‌های استانی گفت: خبرهای خوبی از میزان ناشران در نمایشگاه‌های کتاب در استان‌ها به گوش می‌رسد که نشانگر استقبال از کتاب و کتابخوانی است.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حمایت از مولفان و مترجمان گفت: خوشبختانه با فعالیت‌های انجام شده در آینده نزدیک خبرهای خوبی درباره ارایه تسهیلات به اهالی اطلاع رسانی خواهد شد. البته باید توجه داشت که ما تلاش می‌کنیم به تمامی بخش‌های نشر کمک کنیم تا تمامی دست اندرکاران این حوزه منتفع شوند.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت آغاز هفته کتاب

همچنین در این مراسم نیکنام حسینی‌پور، دبیر بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مناسبت آغاز این مناسبت، قرائت کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

«به نام آفریدگار قلم

معجزه آخرین پیامبر؛ رسول اعظم (ص)، کتابی است جاودانه و همیشگی که برای تمامی بشریت نارل گشته و نخست کلام آن، امر به خواندن است و اینک مفتخریم که در ایام ولادت پیامبر مهربانی، آیین «بیست‌ وششمین دوره هفته کتاب» را آغاز کنیم.

تقارن این دو مناسبت را گرامی‌ می‌داریم و برای ارج نهادن به منزلت کتاب و کتابخوانی و بالندگی علم، فرهنگ و تمدن پرافتخارمان برگی دیگر از کارنامه درخشان هفته کتاب را ورق بزنیم.

هفته کتاب سنتی پسندیده است که با نوآوری اهالی فرهنگ و از همه مهم‌تر کتابدوستی ایرانیان، قوام گرفته و ربع‌قرن از حیات پربرکت آن می‌گذرد. این دوره از هفته کتاب نیز همزمان با مناسبتی تکرارناشدنی است. جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، که گذر ۴۰ سال از یک واقعه و دوامش خود نشانی است از بلوغ و تکامل آن و کتاب، حافظه و گنجینه مکتوب تاریخ، تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن است که آئین هفته کتاب را بامحتواتر، شاداب‌تر و موثرتر از گذشته برپا نماید. حضور بیش از ۶۰ سازمان، نهاد و صنف و انجمن فعال در حوزه کتاب و قلم در عرصه کتاب، با برنامه‌های متنوع، نشان از پویایی این رخداد دارد.

از سوی دیگر بیست ‌و ششمین دوره هفته کتاب را در هنگامه‌ای ورق می‌زنیم که سیاست‌های غیرانسانی آمریکا و تحریم‌های ناجوانمردانه، سختی‌هایی را برایم فراهم کرده است، اما ایرانیان آنچه را که بیش از همه در رنج‌ها ارج نهاده‌اند، دانایی و مطالعه بوده است چراکه انس و همنشینی با کتاب مرهم جان است. با پشتوانه فرهنگ و اندیشه و با دیپلماسی فرهنگی از مسیر کتاب می‌توان با ملت‌ها گفت‌وگو کرد».

بر اساس این گزارش، مدرسه طالبان مقدم کاشان توسط یکی از خیرین مدرسه ساز به نام آقای اکبر طالبیان مقدم در سال ۱۳۹۴ افتتاح شد. این واحد آموزشی که در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کند دارای ۵۰۰ دانش آموز، ۲۷ کادر آموزشی، کتابخانه، آزمایشگاه و سایت کامپیوتری است.