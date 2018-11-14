دانشجویان سربازان با بصیرت جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه دانشگاهیان روز چهارشنبه با حضور سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، آیت الله علی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، اساتید و دانشجویان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار شد.

سردار محمد شاهرخی، دبیر کنگره سه هزار شهید استان قزوین در این اجلاسیه اظهار کرد: شهدای دانشجو همچون ستارگانی هستند که هیچگاه خاموش نمی‌شوند و امروز هم آمدیم پیونددهندگان قلم و سلاح را گرامی بداریم و از کرامت اخلاقی شهدای دانشجو بگوئیم.

دبیر کنگره سه هزار شهید استان قزوین تصریح کرد: دانشجویان سربازان جنگ نرم هستند که باید با بصیرت در مسیر ارزشها گام بردارند.

وی افزود: پذیرش شهادت و جهاد در دانشجویان از روی خودآگاهی و بصیرت بود و این ارزش عمل را مضاعف می‌کند و دانشجویان شهید سرآمد آگاهان جامعه بودند.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: دانشجو اگر با کلمه شهادت عجین شود می تواند با تعهد در مسیر اصالتهای دینی گام بردارد.

استان قزوین ۴۰ دانشجوی شهید تقدیم این نظام اسلامی کرده است.