به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، در این جشنواره که همزمان با نمایشگاه تراکنش ایران در تاریخ ۲۲ آبانماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران برگزار شد، از دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد، به پاس خدمات شایسته و سابقه طولانی در صنعت بانکداری تقدیر بهعمل آمد.
بر اساس این خبر، بانکپاسارگاد اولین بانکی است که موفق به راهاندازی سامانه کربنکینگ (سامانه جامع بانکداری متمرکز) منحصر به فرد شدهاست. این بانک در بستر این سامانه، برای اولین بار، قابلیت ارایه انواع خدمات و محصولات بانکداریالکترونیک از قبیل سامانههای بانکداری مجازی، کیپاد، ویپاد، اولین نرمافزار موبایلبانک بر روی ساعتهای هوشمند، استفاده از FaceID و اثرانگشت برای ورود به سامانه موبایلبانک و ... را فراهم کرد.
این جشنواره به منظور پاسداشت شخصیتهای تأثیرگذار در صنعت بانکداری و پرداخت ایران، تقدیر از همت والای این عزیزان و تأثیر مثبت آنها بر صنعت و نیز با هدف معرفی سوابق و خدمات چهرههای این صنعت به جامعه برگزار شد.
گفتنی است در این جشنواره از محسن قادری به عنوان چهره برگزیده صنعت پرداخت، مصطفی الهی چهره برگزیده فناوری مالی و اسدالله امیراصلانی بهعنوان چهره برگزیده صنعت بانکداری تقدیر بهعمل آمد.
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