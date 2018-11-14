مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب ساری ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله ذاکری با اشاره به اینکه ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری با ۹۲درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث است، گفت: در این مدول تمهیدات لازم برای حذف بو از واحدهای مربوطه بوسیله بیواسکرابر پیش بینی شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب ساری در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در ۴ مدول طراحی شد، افزود: در طراحی اولیه ظرفیت کل تصفیه خانه ۹۶ هزار مترمکعب در شبانه روز پیش بینی شد.

وی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش در هر مدول ۱۰۵ هزار نفر است تصریح کرد: مدول اول از سال ۹۱ به بهره برداری رسید و به منظور برخورداری ساکنان شهر ساری از مدول اول طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب، ۳۳۵ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب انجام شد.

مهندس ذاکری، با بیان اینکه تاکنون در شهر ساری۲۱ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب نصب و جاری سازی شد، گفت: عملیات ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب از سال ۹۲ آغاز شد.

وی، فرآیند تصفیه فاضلاب در مدول دوم را تصفیه کامل بیولوژیکی به روش لجن فعالMLE با قابلیت حذف نیتروژن عنوان و تصریح کرد: کیفیت پساب حاصل از فرآیند در نظر گرفته شده مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آب های سطحی می باشد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری مازندران، مزیت های مدول دوم نسبت به مدول اول را اجرای سیستم حذف بو، ارتقاء سیستمهای بلوئر هوادهی از روتاری به سانتریفیوژ و دانه گیر به روتاری کابینت دار به منظور کاهش قابل توجه صدای تجهیزات، ارتقاء سیستم فرآیند لجن به تغلیظ مکانیکی، افزایش حجم واحد هاضم هوازی و ارتقاءزمان ماند از ۳۰ روز به ۴۰ روز، اجرای ساختمان ایستگاه پمپاژ لجن هضم شده، ساخت تانک نگهداری لجن جهت هموژن سازی لجن ورودی به فیلتر پرس، احداث سوله نگهداری لجن و اجرای ساختمان شیمیایی عنوان کرد.