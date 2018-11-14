عدم اجرای بخش هایی از نقشه علمی نباید موجب ناامیدی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۱۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

دستور اول این جلسه ارائه گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بود که در این گزارش آمار وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به تفکیک رشته تحصیلی جنسیت، پراکندگی جغرافیایی و مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به لزوم تدوین استانداردهای نوین آماری به منظور سنجش اشتغال فارغ‌التحصیلان در رشته تحصیلی خودشان، برخی آمارهای رسمی اشتغال در استان‌های مختلف کشور نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه این گزارش، اعضاء ضمن تأکید بر لزوم اصلاح روند هدایت تحصیلی بر لزوم تعریف معیارهای یکسان در این زمینه نیز تأکید کردند.

همچنین اعضاء بر لزوم توقف رشد مدرک‌گرایی و ارزش‌گذاری به متخصصان فنی و تکنسین‌ها تأکید کردند.

دستور بعدی جلسه ۱۱۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موضوع روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور بود که اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیشروی به منظور تحقق این هدف توسط دبیرخانه نقشه جامع علمی کشور تشریح شد.

در این بخش ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه جمع‌آوری نظرات نخبگان علمی کشور به منظور به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور، اطلاع‌رسانی و گفتمان سازی اعضای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین توجه به رشته‌های نوپدید و جلب نظر فعالان اقتصادی کشور و همچنین اهمیت نگاشت نهادی تأکید کردند.

مخبر دزفولی گفت: پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور زمینه‌ساز تدوین اسناد بالادستی علم و فناوری کشور است.

وی افزود: امروز در منطقه در سطح بالای علم و فناوری هستیم و باید این دستاوردها ارج‌گذاری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تدوین اسناد ملی فناوری ذیل نقشه جامع علمی کشور زمینه‌ساز حفظ ثروت‌های ملی کشور است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: آمایش آموزش عالی و مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و تعریف نقش منطقه‌ای ما ملی و بین‌المللی برای دانشگاه‌ها توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ذیل نقشه جامع علمی کشور انجام شده است.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: البته بخش‌هایی از نقشه جامع علمی کشور اجرانشده است ولی این نباید موجب ناامیدی شود.

وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم کشور وارد موضوع اقتصاد دانش‌بنیان شده است و رفع بیکار، قطع وابستگی به نفت از همین طریق می‌گذرد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: تخصیص بودجه مناسب باید توسط مسئولان انجام شود و البته در این زمینه دانشگاه‌ها باید ذهنیت مسئولان را آماده کنند.