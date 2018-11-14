عربستان به دنبال حذف مساله فلسطین از جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران صبح امروز(چهارشنبه) در همایش هم اندیشی اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت فلسطین، اظهار داشت: موضوع فلسطین بسیار مهم است ولی این مساله امروز در رأس اولویت کشورهای اسلامی نیست و برخی کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان نه تنها موضوع فلسطین را در صدر اولویت های خود نمی‌دانند بلکه به کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال حذف آن هستند.

وی گفت: خط مقاومت همان خط اسلام صحیح است، طرح رژیم صهیونیستی هم طرح فساد است و کسانی که می خواهند در برابر این طرح بایستند باید از بندگان خوب خدا باشند و شدت عمل و قدرت را در برابر این طرح صهیونیستی داشته باشند.

ابو شریف با بیان اینکه صهیونیست ها پول و قدرت زیاد، نیروی انسانی ممتاز، پست های مهمی در آمریکا و مراکز مهمی از رسانه ها و مراکز پژوهشی جهان را در اختیار دارند، گفت: آنان از نفوذ خوبی در ساختارهای مالی اقتصادی جهان برخوردارند و طبیعی است که کسانی که در برابر این جریان مقابله می کنند هم باید از قدرت و ثروت خوبی برخوردار باشند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران تاکید کرد: کسانی که دست در دست رژیم صهیونیستی گذاشتند و روابط خود را با آنها عادی سازی می‌کنند خارج از دایره اسلام هستند و می توان حکم ارتداد و کفر را به آنها داد.

ابوشریف افزود: مقاومت اسلامی فلسطین، جمهوری اسلامی ایران و کسانی که در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی می کنند در مسیر اسلام صحیح قرار دارند. در این زمینه اندیشمندان و فرهیختگان نقش مهمی در تبیین خط اسلام صحیح و مقاومت دارند.

وی با اشاره به اینکه کسانی که به دنبال عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند در واقع در برابر مظلومین و کنار ظالمان ایستادند، افزود: وعده خداوند در قرآن نشان می دهد رژیم صهیونیستی و حامیان آن سرنوشت شومی خواهند داشت.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران اظهار داشت: آنها که به دنبال تحکیم روابط خود با صهیونیست ها هستند ایده شومی را دنبال می کنند.

ابوشریف در خصوص لزوم تکریم اندیشمندان و صاحبان قلم و اندیشه در جهان اسلام اظهار داشت: این موضوع مهم است و باید به آن توجه کرد، به طور مثال جایزه نوبل که در سطح جهان از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است، به افراد معتبر اهدا نمی شود.

وی ادامه داد: در دهه ۸۰ جایزه نوبل به جیمی کارتر، انور سادات و بگین از اسرائیل اهدا شد که هر کدامشان در ائتلاف با اسرائیل نقش داشتند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ما در مقابل این جایزه باید جایزه ای تبیین کنیم که در راستای محور مقاومت باشد و افرادی را که در این حوزه ابداع دارند و فعالیت می کنند تکریم کنیم.