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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سنندج:

مقاومت باعث پیروزی مردم در جنگ اقتصادی دشمن خواهد شد

مقاومت باعث پیروزی مردم در جنگ اقتصادی دشمن خواهد شد

سنندج - فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سنندج گفت: مقاومت مردم باعث پیروزی در تمام جنگ های دشمن شده و اگر این مقاومت افزایش پیدا کند در جنگ اقتصادی نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسگری صبح امروز در مجمع بسیجیان شهرستان سنندج که در سپاه ناحیه مقاومت شهرستان سنندج برگزار شد، گفت: در طول ۴۰ سال از عمر با برکت جمهوری اسلامی دشمنان همواره به فکر دسیسه کردن برای تضعیف نظام اسلامی بودند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان سنندج عنوان کرد: دشمنان در ابتدا به فکر این بودند که وحدت مردم را خدشه دار کنند و بعد از آن هشت سال جنگ را به این مردم تحمیل کردند اما نصرت الهی همیشه شامل حال مردم می شد و مردم از این مشکلات سربلند بیرون آمدند.

وی افزود: مقاومت مردم ایران باعث تکیه بر توان نظامی بومی در کشور شد و امروزه ایران به یکی از قدرت های برتر نظامی در جهان تلقی می شود.

عسگری گفت: پس از جنگ نظامی دشمن جنگ فرهنگی را شروع که با ناتو فرهنگی یاد شد و طی آن در تلاش برای تغییر باور های مردم و تضعیف آن بودند.

وی گفت: اراده خداوند متعال بر این بود که ایران در جنگ فرهنگی نیز سربلند بیرون بیاید و حضور مدافعان حرم در کیلومتر ها آن طرف از خاک ایران نشانگر این پیروزی است.

عسگری اظهار داشت: پس از این ها دشمن جنگ اقتصادی را به راه انداخته تا از آرمان های خود دست بکشد و خون شهیدانش را فراموش کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سنندج عنوان کرد: این بار دشمن تمام تلاش خود و آخرین فشار های خود را برای مردم آورده و اگر مردم در مقابل این فشار ها بایستند در آخرین جنگ دشمنان نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.

وی افزود: مسئولین نیز باید با تلاش جهادی مردم را حمایت و به آنها خدمت کنند زیرا طبق گفته های مقام معظم رهبری خدمت به مردم بهترین جنگ با آمریکاست.

کد مطلب 4458132

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