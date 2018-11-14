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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

پارلمان اروپا صادرات سلاح را بررسی می کند

پارلمان اروپا صادرات سلاح را بررسی می کند

پارلمان اروپا در نشست امروز خود قرار است طرح صادرات سلاح به کشورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست امروز خود در ادامه بحث و گفتگوی روز گذشته قرار است طرح صادرات اسلحه را به بحث و تبادل نظر بگذارند. 

نمایندگان اروپا در نظر دارند در این نشست با بررسی جوانب و حواشی صادرات سلاح کشورهای اروپایی به سایر کشورها زمینه را برای تصویب قانونی واحد در این خصوص فراهم آورند. 

بر اساس اعلام یک منبع خبری در پارلمان اروپا با توجه به رویدادهای اخیر در خصوص ترور «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار سعودی که سبب بروز تنش میان کشورهای اروپایی و ریاض شده قرار است در نشست امروز به طور جداگانه درباره صادرات سلاح از اروپا به عربستان نیز تصمیم گیری شود.

گفتنی است پیش تر دولت آلمان روند صادرات سلاح به عربستان را متوقف کرده اما کشورهای فرانسه و انگلیس همچنان به تداوم صادرات اسلحه مبادرت می ورزند.

کد مطلب 4458134
شقایق لامع زاده

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