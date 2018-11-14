زمان دیدار ذوب آهن و توپکا در لیگ برتر والیبال بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، بر اساس هماهنگی انجام شده میان فدراسیون والیبال، باشگاه ذوب آهن و باشگاه توپکا زمان دیدار معوقه این دو تیم اعلام شد.

با موافقت باشگاه ذوب آهن به عنوان میزبان این دیدار، دو تیم ذوب آهن اصفهان و توپکا بابلسر در جریان هفته اول مسابقات لیگ برتر و به دلیل مشکلات پیش آمده برای ثبت نام تیم توپکا، روز یکشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۴ در سالن ملت اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

لیگ برتر والیبال بانوان از روز پنجشنبه و با برگزاری ۴ دیدار آغاز خواهد شد.