روحانیت در پاسداری از انقلاب باید پیشگام باشد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید مصباح عاملی صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران حوزه علمیه خراسان اظهار کرد:روحانیت به خصوص در شرایط فعلی در پاسداری از انقلاب باید پیشگام باشد چرا که دشمن به دنبال تفرقه بین مردم و روحانیت است و هر جایی که روحانیت پیشگام شد مردم نیز پشت سر او حرکت خواهند کرد.

وی افزود:در حد توان به مطالبه رهبری مبنی بر مدیریت تحول در حوزه پاسخ مثبت داده شده و مدیریت گام به گام و رو به جلو در دستور کار حوزه است.

مدیرحوزه علمیه خراسان ادامه داد: اعتقاد به تحول وجه اشتراک دیدگاههای مختلف است و عزم شورای مدیریت نیز حرکت در مسیر تحول در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و امام خمینی(ره) است.

وی گفت:در مرحله اول نگاه تحولی و سپس اقدام بر تدوین منشور تحول شده است و تمامی این اقدامات در راستای شاخص های یک حوزه انقلابی یعنی مبتنی بر مبانی انقلاب، عدالت محوری و ولایت مداری با حرکتی علمی اجتهادی، تمدن ساز و پاسخگو بوده است.

مصباح عاملی تاکید کرد:زمان کمی در اختیارداریم و مسئولیت ها بسیار و اگر جهادی عمل نکنیم و تحول ایجاد نشود حوزه براساس فرمایش مقام معظم رهبری منزوی خواهد شد.

وی بیان کرد:در راستای مدیریت تحول هر ماه یک سامانه که جزء نیازهای حوزه بوده طراحی و رونمایی شده است و براساس نیازهای حوزه توسعه فضاهای کاری را دنبال می کنیم و همچنین تعامل با دستگاههای مختلف نیز پیگیری شده است و اکنون با بیش از بیست دستگاه تفاهم نامه منعقد شده است.

مدیرحوزه علمیه خراسان افزود:۷ قرارگاه و ۶ هیئت اندیشه ورز راه اندازی شده است و منشور تحول توسط این قرارگاهها و هیئت ها دنبال می شود و همچنین براساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی سازی علوم انسانی نیز گامهای خوبی برداشته شده است.

وی گفت:همچنین برای حضور در فضای مجاز گردان های فضای مجازی با همکاری سپاه در حال شکل گیری است تا به فعالیت و پاسخگویی در این فضا اقدام شود.