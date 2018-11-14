به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سالن تئاتر مونیخ میزبان نمایشی موزیکال با عنوان «حکیم» است.
«حکیم» نام کتابی از نوآ گوردون است که در سال ۱۹۸۶ در آمریکا منتشر شد. داستان این کتاب سرگذشت پسری مسیحی و اهل بریتانیا به نام راب کول را روایت می کند که به ایران؛ در زمانی که مهد علوم مختلف بود، سفر میکند و به عنوان یکی از شاگردان ابوعلیسینا در اصفهان به یادگیری پزشکی میپردازد.
پاتریک اشتانکه هنرمند عرصه موسیقی نقش اصلی این نمایش را بازی میکند. او در نقش جوانی انگلیسی ظاهر میشود که در اوایل قرون وسطی در لندن زندگی میکند و میخواهد اسرار پزشکی را بیاموزد. در دنیای غرب این امکان وجود ندارد و بنابراین او برای رسیدن به خواسته خود در مسیری خطرناک به ایران سفر میکند. جایی که ابنسینا، بزرگترین پزشک وقت در آنجا زندگی میکند. پیتر شولتس، تهیهکننده این تئاتر اظهار کرد: «این نمایش درباره همزیستی فرهنگی است که در زمان حال نیز میتواند مصداق داشته باشد.»
دنیس مارتین آهنگساز و نویسنده این نمایش نیز عنوان کرد: «برای من افتخار بزرگی است که توانستم این داستان را روی صحنه ببرم. برای نمایش نیاز به یک موسیقی درماتیک داشتیم. از آنجا که داستان کتاب بسیار خوب روایت شده بود، شرایط خوبی برای ساخت موسیقی برای من فراهم کرد.»
نمایش موزیکال «حکیم» تا ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذرماه در سالن تئاتر مونیخ روی صحنه میرود.
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