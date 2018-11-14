معاملات اوراق تسهیلات مسکن آب رفت/نرخ در کانال ۶۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام افزایش ۸۳.۵ درصدی قیمت مسکن در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته و همچنین کاهش ۳۲.۳ درصدی تعداد معاملات در تهرانکه به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، می توان برداشت رکود تورمی از آن داشت، همچنین با توجه به کاهش اثرگذاری و پوشش دهی تسهیلات مسکن از محل اوراق تا کمتر از ۲۰ درصد ارزش ملک، قیمت هر برگه تسهیلات مسکن نیز در بازار فرابورس در بازه یک ماهه اخیر در کانال ۵۰ هزار تومانی باقی مانده است.

بر اساس آنچه در روز جاری در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن اعلام شده، هر برگه تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه سال گذشته (تسه ۹۶۰۷) با ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان در ارزانترین قیمت و در گرانترین قیمت نیز با نرخ ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین هر برگه تسهیلات مسکن صادره در تیر سال گذشته (۹۶۰۴) در ارزانترین قیمت با نرخ ۵۷ هزار و ۸۰۰ و در گرانترین نرخ نیز با رقم ۵۸ هزار و ۲۵۰ تومان خرید و فروش می شود.

برگه های تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال (۹۷۰۲) در ارقام ۵۸ هزار و ۶۰۰ تا ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان است. اما این نوسان برای برگه های تسهیلات مسکن صادره در خرداد امسال (تسه ۹۷۰۳) بین ارقام ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان به ثبت رسیده است.

از دیگر اوراقی که در بازه ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شوند، هر برگه امتیاز حق تقدم تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۷ (تسه ۹۷۰۵) است که در ارزانترین معامله امروز به نرخ ۵۸ هزار تومان و در گرانترین معامله به ارزش هر برگه ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.

اوراق تسهیلات مهر ماه امسال (تسه ۹۷۰۷) نیز در حال حاضر کمتر از ۶۰ هزار تومان بوده و ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می شود.

گفتنی است خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن، از نظر حجم و تعداد برگه ها نیز با کاهش قابل توجهی برخوردار بوده؛ به گونه ای که اوراق تسهیلات مسکن خرداد ۹۶ در حجم ۳۵ برگه، اوراق تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ در ۸۰ برگه، اوراق خرداد ۹۶ در ۹۵ برگه و اوراق فروردین ۹۶ نیز تنها در ۲۰ برگه به فروش رسیده است.

کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن در کاهش ارزش هر برگه تسهیلات مسکن متعلق به بانک ملی نیز اثرگذار بوده و خرید و فروش هر برگه تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷ با نماد «تملی ۷۰۶» با نرخ ۴۴ هزار تومان در جریان است.

در حال حاضر در معاملات امروز فرابورس، تنها ۱۱ برگه از این اوراق خرید و فروش شده است.