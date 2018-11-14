به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: امروز دشمن به دنبال آن است که کشور را از نظر اقتصادی با مساله مواجه سازد و در این شرایط مسئولان وظیفه خطیر و سنگینی برعهده دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در این رابطه لازم است که از سوی مسئولان کشور برنامه ریزی های اصولی و کارساز در دستور کار قرار گیرد و همچنین مسئولان و دستگاه های اجرایی با همکاری و انسجام امور را پیگیری کنند.

دری نجف آبادی بیان کرد: چنانچه این مولفه های مهم را مدنظر قرار داده و اجرایی کنیم دشمن در پیگیری اهداف خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی ناکام خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در برنامه ریزی های مسئولان باید طوری عمل شود که کارشناسی باشد و شرایط موجود و ظرفیت ها و توانمندی ها را در نظر بگیرد، تا بتوانیم برای حل مشکلات و خوداتکایی، کار اصولی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: همچنین در تصمیم گیری های مسئولان لازم است که نقاط قوت و ضعف مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند و سعی شود که نقاط ضعف از میان برداشته شوند، به ویژه در حوزه اقتصادی این مهم باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: رضایتمندی جامعه و تکریم ارباب رجوع نیز از مهمترین مسائلی است که در دستگاه های اجرایی بایستی مورد توجه باشد و مدیران به نحوی عمل کنند که حتی الامکان در انجام امور از اسراف و ریخت و پاش و هدررفت بیت المال جلوگیری شود.