افزایش ۱۷ درصدی جرائم ناشی از نفرت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۱۷ درصدی جنایاتی خبر داد که علیه اقلیت‌های مذهبی و نژادی در این کشور، اتفاق می‌افتد.

در سال میلادی ۲۰۱۷، حدود ۷ هزار و ۱۷۵ فقره جرم که با انگیزه نفرت از اقلیت‌ها انجام شده در آمریکا به ثبت رسید حال آنکه این رقم برای سال میلادی ۲۰۱۶، حدود ۶ هزار و ۱۲۱ فقره است.

سیاه‌پوستان از جمله افرادی هستند که بیش از سایرین در معرض این قبیل جنایات قرار می‌گیرند. برای مثال، از تعداد جرم‌هایی که در سال ۲۰۱۷ ثبت شد؛ ۲ هزار و ۱۳ فقره علیه سیاه‌پوستان انجام شده است.

درکل، انگیزه منجر به جنایات در ۵۹.۶ درصد از موارد، تعصب نژادی و در ۲۰.۶ درصد از موارد، تعصب مذهبی بوده است.