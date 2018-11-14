به گزارش خبرنگار مهر، علی سماکوش صبح چهارشنبه در نخستین همایش بزرگ تجلیل از نویسندگان و مولفان دستگاههای اجرایی استان سمنان به میزبانی سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان ضمن بیان اینکه ۴۵۰ کتابخانه ذیل دستگاههای عمومی و اجرایی استان وجود دارد، ابراز داشت: این کتابخانهها کارکرد کتابخانههای عمومی را ندارند ولی می توان شرایطی را فراهم کرد که امکان استفاده کتابهای تخصصی برای علاقهمندان فراهم شود.
وی بابیان اینکه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی هزینه نیست و سرمایهگذاری برای نسل آینده محسوب میشود، اضافه کرد: ۳۰۰ویژه برنامه در هفته کتابخوانی تدارک دیدهشده که تنها منتهی به هفته کتاب نمیشود و در طول سال این اقدامات ادامهدار خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان بابیان اینکه تقدیر از نویسندگان و مولفان دستگاههای اجرایی از مصوبات انجمن کتابخانههای استان بود، ابراز داشت: استقبال بسیار خوب دستگاههای غیر فرهنگی بهخوبی نشان میدهد که مقوله کتاب به همه اعضای جامعه تعلق دارد و این قبیل مراسم تنها تشویقی برای تداوم راه آنها محسوب میشود.
سما کوش بابیان اینکه در حوزه ترویج کتابخوانی نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی هستیم، ابراز داشت: در برخی ادارات قسمت کوچکی برای مطالعه در نظر گرفته است اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیستند و در دراز مدت باید برای ترویج فرهنگ مطالعه دستگاههای بیشتری با کتابخانههای عمومی استان سمنان مساعدت بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر ۵۲ باب کتابخانه نهادی، ۱۱ کتابخانه مشارکتی و یک باب کتابخانه عمومی مستقل مجموع کتابخانههای استان سمنان را تشکیل میدهند که رویهم ۶۰ هزار نفر عضو دارند.
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