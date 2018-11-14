کانون سلامت نقطه آغاز مشارکتهااست/خطر ابتلای ۵ میلیون نفربه دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی ایازی صبح چهارشنبه در مراسم راه اندازی و افتتاح همزمان ۲۸۶ کانون سلامت محله با بیان اینکه جوامعی که در حوزه های مختلف مشارکت دارند، پویا است گفت: در حال حاضر ۲۳.۶ درصد مردم دچار اختلالات روانی، ۱۲ درصد مردان و ۱۶ درصد بانوان دچار افسردگی در جامعه هستند.

وی تصریح کرد: بخشی از ابعاد سلامت به فرد، سبک زندگی، روابط اجتماعی و سازمان ها و نهادهای موجود در جامعه برمی گردد و باید برای ارتقای شرایط زندگی و سلامت مردم تلاش کرد.

ایازی با عنوان اینکه برای کاهش آسیب های سلامت تلاش کنیم افزود: متاسفانه روز به روز سرمایه اجتماعی و سلامت وضعیت بدتری پیدا می کند و برای توفیق نظام سلامت باید به سمت مردم و جامعه حرکت کرد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: با مشارکت مردم می توان نظام سلامت بهتری را برای جامعه به ارمغان آورد و مدیران نظام سلامت ۲۵ درصد در ارتقای سلامت نقش آفرینی دارند وبرای ارتقای وضعیت سلامت باید عوامل اجتماعی موثر بر سلامت باید از ظرفیت های سازمان های مختلف و جامعه بهره گیری کرد.

وی باتاکید بر اجتماعی شدن سلامت، مشارکت مردم و افزایش سواد سلامت برای ارتقای سطح سلامت را امری لازم برشمرد و گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت نیز بر رویکرد اجتماعی سلامت و مشارکت ساختارمند توجه شده است.

ایازی اظهار داشت: مشارکت ساختارمند در قالب سازمان های مردم نهاد، خیریه و بخش های اجتماعی محقق می شود و باید همه مردم را تحت پوشش قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه هزار روز طلایی از نطفه تا پایان دوسالگی کودک وجود دارد گفت: بیشتر شخصیت و رشد کودک در این هزار روز شکل می گیرد و با توجه اینکه تا دو سه دهه اخیر جزو سالمندترین کشورها محسوب می شویم باید برای ارتقای سلامت برنامه ریزی کنیم.

ایازی با تاکید براینکه باید برای مواجهه شدن با پدیده سالمندی آمادگی داشته باشیم افزود: در بند سیاست های کلی سلامت به اجتماعی شدن سلامت توجه اساسی شده است.

وی کانون سلامت نقطه آغاز مشارکت های ساختارمند مردمی بیان کرد و گفت: در سیاست های کلی نظام سلامت نیز بر مشارکت ساختارمند توجه شده است زیرا هر ایرانی باید به فکر سلامت خود و خانواده اش باشد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت تصریح کرد: کانون سلامت، تشکل اجتماع محوری است که در محلات شهری و روستایی باید شکل گیری و نهادینه سازی مشارکت و هدایت ظرفیت های مردمی و سازمان دهی مردم در حوزه های سلامت از اهداف کانون های سلامت محله است.

ایازی با بیان اینکه پنج میلیون ایرانی در آستانه ابتلای به دیابت هستند، نقش کانون های سلامت را در ارتقای سلامت مهم برشمرد و خواستار راه اندازی مجمع سلامت محله برای ارتقای سلامت در جامعه شد.