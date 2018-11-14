وقف حقیقت انسانی و صدقه جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شرف الدین ملک حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش یاوران وقف افزود: وقف اتفاق انسانی در حیات انسان بوده و انسانی و الهی است.

وی ادامه داد: وقف یک حقیقت اسلامی نیست بلکه حقیقت انسانی است زیرا قبل از اسلام هم بوده است وقف یک صدقه جاری است که در اخلاق همه ادیان وجود داشت.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: وقف حقیقت جاری در انسانهایی با فطرت الهی بوده است.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: انسان میل به ابدیت دارد به همین دلیل شیطان وارد وسوسه کردن شد و به دنبال آشکار کردن پوشیده ها و زشتی ها بود.

وی یادآور شد: به بهانه ابدیت گرایی آدم او را فریب داد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد تاکید کرد: وقف یعنی نخوردن و ماندن است در حالیکه شیطان می گوید بخور تا بمانی.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: وقفی که روی داده درکی از مال وجود داشته است و امروز حقیقت وقف در عرصه های مختلف قابل مشاهده است.